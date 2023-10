União de Leiria venceu Académico de Viseu e segue na Taça de Portugal

A formação leiriense dominou quase toda a primeira parte, dando expressão a isso no marcador com dois golos, por Lucho, aos 21 minutos, e por Marco Baixinho, aos 45.



Aos 15 minutos, primeira situação de perigo para a formação visitante, com Lucho a rematar de primeira, na sequência de um lançamento lateral, com a bola a passar muito perto do poste direito da baliza defendida por Mbaye.



Seis minutos depois, o mesmo jogador não desperdiçou e apareceu ao segundo poste para cabecear para o golo, após cruzamento de Empis no lado esquerdo.



Sobre o final da primeira parte, o segundo golo dos comandados de Vítor Costa, com Marco Baixinho a saltar mais alto do que a defesa academista e a marcar, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto apontado por Leandro Antunes.



Aos, 76, Famana Quizera, com um remate forte e colocado, relançou os beirões na partida, mas, aos 81, Bryan Rochéz, recolocou em dois golos a vantagem da sua equipa, ao aparecer solto na área e a rematar colocado fora do alcance de Mbaye.







Jogo disputado no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Académico de Viseu – União de Leiria, 1-3.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Lucho, 21 minutos.



0-2, Marco Baixinho, 45.



1-2, Famana Quizera, 78.



1-3, Bryan Rochéz, 81.







Equipas:



– Académico de Viseu: Mbaye, Bandarra (Jeppe Simonsen, 46), André Almeida, João Pinto (Igor Milioransa, 82), Henrique Gomes (Famana Quizera, 46), Nduwarugira, Messeguem, Yuri Araújo, Gautier Ott, André Clóvis e Seteven Petkov (Ikoba, 74).



(Suplentes: João Monteiro, Jeppe Simonsen, Sori Mané, Igor Milioransa, Tomás Silva, Famana Quizera, Ikoba e Daniel Labila).



Treinador: Vítor Martins.



- União de Leiria: Fábio Ferreira, Ouattara, Bura (ystsov, 88), Marco Baixinho, Pedro Empis, Leandro Silva (Valdir, 75), Lucho, Vasco Oliveira, Leandro Antunes (Diogo Amado, 67), Cuca (Bryan Rochéz, 67) e Jair.



(Suplentes: Pawel Kieszek, Lystsov, Arsénio, Kaká, João Resende, Valdir, Afonso Valente, Diogo Amado e Bryan Rochéz).



Treinador: Vasco Costa.







Árbitro: João Afonso (AF Bragança).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jair (05), Leandro Silva (50), Messeguem (53), Jeppe Simonsen (90+1) e Arsénio (90+2)



Assistência: 861 espetadores.