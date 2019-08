Uribe define-se um médio que gosta de marcar e tem preocupações defensivas

Lusa Comentários 05 Ago, 2019, 16:40 | Futebol Nacional

"Estou muito feliz, esta oportunidade é um sonho que se está a cumprir para mim. Espero estar à altura do que representa este clube, que é um grande da Europa. Agora é viver, desfrutar e agradecer a este clube pela oportunidade pela forma como me recebeu", afirmou o jogador, de 28 anos, em declarações ao sítio do clube na internet.



Mateus Uribe, que alinha no América, do México, definiu-se como "um jogador de área a área, um médio com muita saída para o ataque, que gosta de estar em posição de marcar, tendo igualmente preocupações defensivas".



O novo camisola 16 dos 'dragões' que tem contrato até 2023, garantiu que o seu primeiro objetivo é adaptar-se "o mais rapidamente possível" para "ajudar o FC Porto em todas as competições", lembrando que o próximo grande objetivo dos 'dragões', que na quarta-feira jogam com o Krasnodar a pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, é o acesso à competição milionária.



O jogador, formado no Envigado e internacional colombiano desde 2017, admitiu ter falado com dois compatriotas que nos últimos anos representaram o FC Porto: James e Falcão.



"Os jogadores colombianos têm passado pelo FC Porto e deixado marca. Falei com o James e com o Falcao sobre esta linda oportunidade e todos me falaram muito bem deste clube e desta cidade. Espero deixar também uma boa imagem no clube", afirmou.