Uruguaio Kevin Prieto assina pelo Casa Pia

O futebolista, de 22 anos, estreia-se no futebol europeu depois de ter apontado um golo em 18 partidas na presente temporada, ao serviço dos uruguaios do Defensor Sporting.



Kevin Prieto, que também pode jogar a lateral-direito, é o oitavo reforço da equipa lisboeta, depois do guarda-redes Ivan Mandic, dos defesas Kaique Rocha e David Sousa, dos médios Sebastián Pérez e Yassin Oukili e dos avançados Kelian Nsona e Tiago Morais.



Por outro lado, saíram os defesas Ruben Kluivert e Leonardo Lelo, o médio Andrian Kraev e também os avançados Tiago Dias, Henrique Pereira e Cauê dos Santos.



O Casa Pia, que concluiu a última edição da I Liga no nono posto, com 45 pontos, iniciou a temporada com um desaire na receção ao bicampeão Sporting, por 2-0.