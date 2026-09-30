V. Guimarães fatura 23,1 milhões de euros e gasta 2,4 no mercado de verão





(Com Lusa)

Após faturar oito milhões em transferências no verão de 2025, o clube minhoto superou os 23 milhões brutos em receitas, com as vendas dos internacionais sub-21 portugueses Noah Saviolo, para os turcos do Trabzonspor, por 11,5 ME, e Diogo Sousa, para os franceses do Estrasburgo, por 11 ME, valor ao qual se podem somar quatro milhões variáveis, mediante o cumprimento de objetivos.A receita total provém desses negócios e ainda das transferências do avançado Dieu-Merci Michel para o Dubai United, dos Emirados Árabes Unidos, por 500 mil euros, e do lateral-esquerdo Lebedenko para o Arouca, por 122 mil euros por 50% do passe, antes de se subtraírem mecanismos de solidariedade, encargos de representação e outros encargos.No caso de Noah Saviolo, jogador sobre o qual a SAD vimaranense tem ainda direito “a 20% da mais-valia de uma futura transferência”, subtraem-se aos 11,5 ME os 575 mil euros do mecanismo de solidariedade, quase dois milhões de euros da comissão de representação, que incluiu o empresário Jorge Mendes, e quase dois milhões com outros encargos, com o Lille, clube no qual o extremo cumpriu parte da formação, a receber 10% da transferência.A venda líquida do passe do jogador luso-belga fixou-se nos sete ME, enquanto a de Diogo Sousa ascende aos 8,65 ME, após os 550 mil euros dirigidos para o mecanismo de solidariedade e os 1,8 ME destinados à comissão de representação, pelos empresários Jorge Mendes e Pedro Mendes, com o Vitória a manter o direito a 10% do valor líquido de uma futura transferência do médio de 20 anos.A receita líquida com Dieu-Merci Michel fixou-se nos 363 mil euros e com Lebedenko nos 116 mil, pelo que a receita líquida total dos vimaranenses ascendeu aos 16,1 ME.O saldo do ‘mercado’ fixa-se assim nos 13,7 ME, já que os vimaranenses investiram 2,4 ME na aquisição de passes de jogadores.A contratação do extremo Victor Andersson, aos suecos do AIK, representa a compra mais avultada dos vimaranenses, de 700 mil euros, seguida pela do avançado Arnel Jakupovic, por 600 mil, aos croatas do Osijek, que têm ainda direito a 30% de uma futura transferência do jogador de 28 anos.Já a contratação de Alanzinho, oficializada em 4 de setembro, dia de encerramento do ‘mercado’, implicou um custo de intermediação de 400 mil euros, com a empresa MRP Positionnumber, apesar de o médio brasileiro se encontrar livre, após terminar o contrato com o Moreirense.O empréstimo do defesa-central Borevkovic, garantido junto dos turcos do Samsunspor nesse mesmo dia, exigiu um gasto de 330 mil euros, com os minhotos a deterem uma opção de compra do passe do jogador por 500 mil euros.Já o central Yeimar Mosquera, oriundo dos ingleses do Aston Villa, custou 250 mil euros, enquanto o também defesa Adams Koné, oriundo da Benfica Campus Côte d’Ivoire, custou 25 mil euros e o médio Sander Dahle, ex-Viking, da Noruega, custou 40 mil, tendo sido estes últimos dois elementos contratados para a equipa B, da Liga 3.O anúncio das operações do mercado de transferências de verão do Vitória de Guimarães coincidiu com o lançamento do portal da transparência no site oficial.