V. Setúbal revela melhoras lentas

Na sessão em que foram empossados os novos órgãos sociais, que decorreu no Auditório Municipal Charlot, o jornalista, de 52 anos, afirmou que o clube está hoje melhor do que no passado recente, mas reconheceu que há ainda um longo caminho a percorrer.



“Os novos órgãos sociais têm a perfeita noção de que o clube que encontrámos está muito melhor do que estava há três, quatro ou cinco anos. No entanto, é evidente que os problemas não terminaram e que a sobrevivência do Vitória ainda não está completamente assegurada”, disse.



O novo líder do clube, cuja equipa de futebol lidera a 2.ª divisão distrital da associação de Setúbal, frisou que a insolvência da SAD e a renegociação da dívida com os credores contribuíram para a situação financeira mais favorável na atualidade.



“Temos hoje um clube com 9,3 milhões de euros de dívida, muito abaixo dos 64 milhões que tinham SAD e clube em conjunto. A SAD ter sido declarada insolvente e a renegociação da dívida efetuada com os credores para que perdoassem 91% da dívida só foi possível devido à envolvência do clube e da Câmara Municipal e dos seus respetivos presidentes Carlos Silva e André Martins”, destacou.



Revitalização pode ter dinheiro árabe



Francisco Alves Rito, que nas eleições de sexta-feira venceu pela lista A, com 755 votos, o candidato Fernando Belo (B), que recolheu 382, mostrou às cerca de 250 pessoas que esgotaram o Auditório Charlot, imagens do projeto imobiliário previsto para o Estádio do Bonfim, cujo PIP (Pedido de Informação Prévio) deu entrada na Câmara Municipal na sexta-feira.



“É um primeiro ato formal com vista ao licenciamento dessa obra que tem por detrás um investidor árabe. Além do projeto imobiliário, que terá zonas comerciais e habitação nos topos do estádio, está prevista a remodelação do recinto que terá, entre outros espaços para modalidades, duas bancadas cobertas com capacidade para 16 mil espetadores”, revelou.



O presidente frisou que respeitará o cumprimento do contrato em vigor e, ao mesmo tempo, também se compromete com os dirigentes que integram os órgãos sociais a procurar encontrar alternativas para a eventualidade deste poder não ser cumprido.



“Estas imagens não são nenhuma garantia, nem é uma tentativa de iludir ou de convencer os vitorianos que está tudo muito bem e que vai ficar tudo muito bonito. Vejam esta apresentação como a vontade de os órgãos sociais de partilharem aquilo que temos neste momento. É só isso”, vincou.



Fundado há 114 anos, em 20 de novembro de 1910, o Vitória – sexto clube nacional com mais participações na I Liga (72) – lidera atualmente a II divisão distrital de Setúbal, com 56 pontos, em 21 jornadas.