VAR e AVAR do Santa Clara-Sporting pedem dispensa para 15.ª jornada da I Liga

A informação foi confirmada hoje pelo Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que atualizou a lista de árbitros nomeados para a 15.ª ronda, na qual já não constam os dois juízes.



Rui Silva estava escalado para desempenhar o papel de VAR no duelo entre o Tondela e o Casa Pia, no domingo, enquanto Tiago Leandro seria o AVAR no embate entre Estoril Praia e Sporting de Braga, marcado para hoje.



Ambos os responsáveis foram substituídos por Paulo Barradas e Gonçalo Freire.



Na quinta-feira, na partida da Taça de Portugal entre o Santa Clara e o Sporting, o árbitro João Pinheiro esteve 12 minutos parado no relvado, antes de ser chamado pelo VAR Rui Silva para consultar as imagens de uma falta de Tiago Duarte sobre Morten Hjulmand na área do Santa Clara e assinalar uma grande penalidade a favor do Sporting, que perdia por 2-1, mas levou o jogo para prolongamento com um golo de Luis Suaréz.



Os 'leões' acabaram por ganhar a partida (3-2), carimbando a passagem para os quartos de final da prova 'rainha' do futebol português, fase em que vai defrontar o AVS.

