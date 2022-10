Varzim elimina Feirense da Taça de Portugal com golo ao cair do pano

O jogador brasileiro dos poveiros, que tinha sido lançado no jogo aos 84 minutos, apontou o tento que desequilibrou o desafio aos 89, na sequência de um lançamento lateral, que apanhou desprevenida a defesa dos 'fogaceiros'.



Numa partida disputada na Maia, casa emprestada dos ‘alvi-negros’, as diferenças de escalão entre os dois conjuntos foram cedo esbatidas, com o Varzim a entrar atrevido e a conseguir, em várias fases, superiorizar-se ao Feirense e criar as oportunidades mais perigosas.



Os ‘fogaceiros’, mais retraídos nesta etapa inicial, até tiveram a primeira chance para marcar, logo aos nove minutos, num remate forte de Jardel, que o guardião poveiro Ricardo susteve, mas, a partir de então, foram os poveiros serem mais acutilantes.



No entanto, apesar de envolvência do seu futebol, os poveiros mostravam carências na definição final, tendo como lance de maior registo um desvio de Gustavo Souza, na sequência de um canto, que saiu um pouco ao lado.



Apesar de pressionado, o Feirense foi controlando as iniciativas do adversário até ao intevalo.



A segunda metade devolveu um jogo mais dinâmico, e com o perigo a rondar, com maior frequência, as duas balizas, com os poveiros a voltarem a assumir a iniciativa, ameaçado o golo num remate de Leonardo Teixeira para defesa de Rogério.



O Feirense não se intimidou e foi crescendo, também ameaçando inaugurar o marcador, com um par de remates, de João Tavares e Samuel Teles, que forçou o Varzim a defender-se um pouco mais.



Com o ‘nulo’ a arrastar-se, e a ameaça do prolongamento a pairar, o técnico varzinista, Tiago Margarido, apostou em Guga para os últimos minutos, com o brasileiro, que pode jogar em todo o corredor direito, a mostrar-se como trunfo decisivo.



Já aos 89 minutos, na sequência de um lançamento lateral em que defesa ‘fogaceiro’ concedeu demasiado espaço, Guga recebeu um primeiro desvio de Onyeka, dando-lhe sequência com um cabeceamento astuto que fixou o resultado, já não dando tempo para a reação do Feirense.



Jogo no Estádio José Vieira de Carvalho, na Maia.



Varzim – Feirense, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



1-0, Guga, 89 minutos.



Equipas:



- Varzim: Ricardo Nunes, Tito Júnior, João Faria, Bruno Bernardo, Tiago Cerveira, Jorge Vilela (Latón, 58), Paulo Moreira, Iván Quiviria (Julian Bonila, 84), João Fernandes (Guga, 84), Leonardo Teixeira e Gustavo Souza (Onyeka Osemene, 65).



(Suplentes: Tiago Pereira, Guga, João Sidónio, Julian Bonila, Latón, Ludovic Pereira, Onyeka Osemene, Rodrigo Cordeiro e Matheus Faleiro).



Treinador: Tiago Margarido.



- Feirense: Rogério Santos, Simão (Manu, 46), João Pinto, Cláudio Silva, Oche, Washington (Sidnei, 46), João Tavares (Fábio Espinho, 90), João Paulo, Samuel Teles (Jorge Teixeira, 80), João Paredes e Jardel (Tiago Dias, 77).



(Suplentes: Igor, Many, Fábio Espinho, Lucas, André Rodrigues, Sidneu, Jorge Teixeira, Brás e Tiago Dias).



Treinador: Rui Ferreira.



Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Simão (17), Gustavo Souza (26) e João Tavares (76).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.