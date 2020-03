Varzim interrompe série de 14 jogos sem perder do Mafra

Os dois golos dos poveiros, apontados por Stanley, aos 20 minutos, e Lumeka, aos 86, nasceram de rápidas saídas para o ataque, perante um Mafra que só conseguiu responder numa grande penalidade apontada por Zé Tiago, já aos 90+2.



Com este resultado, o Varzim, que somou o terceiro triunfo seguido, subiu, à condição, ao quinto lugar, com 36 pontos, enquanto o Mafra, que não perdia desde 03 de novembro de 2019 (1-2 em Faro), atrasou-se na aproximação aos lugares de subida, seguindo em terceiro, com 39.



Os poveiros entraram melhor no desafio e, logo no primeiro quarto de hora, espelharam uma maior postura ofensiva em oportunidades de golo, primeiro num cabeceamento de Stanley e, depois, num remate de Minhoca, ambos ao lado.



Nesta toada, acabou por não surpreender que os locais, sempre muitos lestos a explorar o contra-ataque, inaugurassem o marcador, aos 20 minutos, numa jogada em que George desmarcou Lumeka, que se desmarcou na esquerda e assistiu Stanley.



Do outro lado, o Mafra mostrava-se muito lento e, sobretudo, previsível a trabalhar as suas saídas para o ataque, e só aos 31 minutos conseguiu esboçar o seu primeiro remate, num tiro de Lucas Silva ao lado.



O tempo de intervalo permitiu aos visitantes renovar a sua ambição e surgir para o segundo tempo com mais balanço ofensivo e presença no meio contrário, ameaçando o empate num par de remates de João Tavares.



No entanto, o adiantamento dos forasteiros concedia espaços para o Varzim explorar, de novo, o contra-ataque, e, já depois de o recém-entrado Yusuf ter apontado um golo, anulado por fora de jogo, o avançado turco acabou por, aos 86 minutos, servir Lumeka para este apontar o 2-0, em mais uma rápida investida.



O Mafra ainda reagiu à nova contrariedade e, já nos descontos, numa grande penalidade apontada por Zé Tiago, reduziu, aos 90+2, mas já não conseguiu impedir a vitória do Varzim, embora ainda tenha assustado num par de ocasiões.



Jogo no Estádio do Varzim SC, na Póvoa de Varzim.



Varzim - Mafra, 2-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Stanley, 20 minutos.



2-0, Lumeka, 86.



2-1, Zé Tiago, 90+2 (grande penalidade).



Equipas:



- Varzim: Serginho, João Amorim, Alan Henrique, Hugo Gomes, Tiago Cerveira, Christophe, Pedro Ferreira, Minhoca (Caetano, 63), George (Rui Moreira, 89), Stanley (Yusuf, 75) e Lumeka.



(Suplentes: Becker, Boni Trova, Soisalo, Yusuf, Rui Moreira, Caetano e Baba Sow).



Treinador: Paulo Alves.



- Mafra: Godinho, Rúben Freitas, Juaru, João Miguel, Joel, Franco (Flávio Silva, 76), Nuno Rodrigues (Barrera, 63), Tavares, Lucas Silva (Rui Silva, 56), Zé Tiago e Paul Ayango.



(Suplentes: Chastre, Flávio Silva, Rui Gomes, Guilherme Ferreira, Barrera, Miguel Lourenço e Cazonatti).



Treinador: Vasco Seabra.



Árbitro: Dinis Gorjão (AF Setúbal).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Juary (53) e João Amorim (90+1).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.