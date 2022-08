Varzim recorre para os tribunais administrativos após TAD manter Leixões na II Liga

"O Varzim levará às últimas consequências o processo com o Leixões e vai recorrer para os tribunais administrativos, levando até ao fim o processo que os poveiros entendem estar ferido de ilegalidades", reagiu o clube da Póvoa de Varzim, em nota enviada à agência Lusa.



Os poveiros vão ainda "avançar para recurso nos tribunais administrativos contra o Leixões e contra o Revisor Oficial de Contas que permitiu que a equipa se inscrevesse, pedindo as devidas indemnizações".



Na sexta-feira, o TAD rejeitou o recurso apresentado pelo Varzim e confirmou a inscrição do Leixões no segundo escalão, de acordo com um despacho a que a agência Lusa teve acesso.



Segundo o documento, o TAD deliberou por "unanimidade" julgar improcedente "a exceção de ilegitimidade" levantada pelo Varzim sobre o emblema de Matosinhos e "indeferir a providência cautelar requerida" pelo clube que terminou a última edição da II Liga no 17.º e penúltimo lugar, caindo para a Liga 3.



"Antecipando o juízo de mérito sobre a causa principal, negar provimento ao recurso interposto pela Requerente/Demandante (Varzim), mantendo a decisão de admissão da participação da Leixões Sport Clube Futebol -- SAD nas competições profissionais de futebol na época desportiva de 2022/20232", lê-se no despacho.



Isto significa que o Leixões, que foi oitavo classificado em 2021/22, tem lugar garantido na II Liga, embora vá iniciar a prova com um ponto negativo devido a irregularidades salariais, num castigo imposto esta semana pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.



No final de junho, o Varzim apresentou um recurso junto do TAD devido à decisão da Liga em aceitar a inscrição do Leixões no segundo escalão. O emblema de Povoa defendia que o clube de Matosinhos não cumpria os pressupostos necessários para poder continuar nas competições profissionais e mostrou a intenção de ocupar o seu lugar.



Com esta decisão, o Varzim vai competir na Liga 3 em 2022/23.