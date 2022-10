Varzim tomba-gigante elimina Sporting

A estratégia varzinista passava por colocar uma muralha defensiva à entrada da área e obteve frutos, pois o "nulo" no marcador manteve-se até ao intervalo.Amorim apostou em Pedro Gonçalves para tentar mudar o rumo do jogo.



No entanto, a equipa nortenha foi resistindo aos ataques do Sporting, que não conseguia criar grandes lances de perigo.



Até que, aos 69 minutos, o golo do Varzim (1-0) , após um centro para a área a bola foi desviada por um jogador do Sporting para junto do poste direito da baliza, onde João faria atirou para o fundo das redes.



A resposta foi de alguma apatia atacante, o Sporting já jogava contra o tempo e não encontrava soluções.



A festa era do Varzim, os adeptos, orgulhosos, acabavam de ver o seu clube fazer história na Taça de Portugal.





O Varzim, líder da Série A da Liga 3, juntou-se na Taça a vários clubes de escalões inferiores que afastaram equipas da I Liga.