Vasco Botelho da Costa espera Moreirense perigoso frente a Arouca ofensivo

Apesar das três derrotas consecutivas, com Nacional (3-2), Fafe (1-0), para a Taça de Portugal, e FC Porto (2-1), o técnico de 36 anos considera que a equipa minhota deve apresentar a mesma “atitude, concentração e foco” do embate com os ‘dragões’ na visita a Arouca, para um “jogo completamente diferente na dimensão estratégica e tática”.



“Temos de perceber que há vantagens claras naquilo que podemos explorar no jogo. Se formos fiéis à nossa estratégia, conseguiremos ser uma equipa perigosa. O Arouca tem muita variedade na construção. (…) É uma das boas equipas do campeonato, principalmente no momento ofensivo”, disse, ao projetar o desafio agendado para domingo, às 18:00.



O ‘timoneiro’ da equipa de Moreira de Cónegos elogiou ainda o treinador adversário, Vasco Seabra, por apresentar equipas com uma ideia de jogo “muito positiva”, e realçou que os seus jogadores têm de estar “muito sólidos” em campo, diante de um oponente com qualidade individual e coletiva.



Responsável por um conjunto em que seis dos 13 golos sofridos se deram na marcação de grandes penalidades, Vasco Botelho da Costa reconheceu que o Moreirense tem “sido penalizado” por alguns erros individuais na origem desses penáltis e que “o resultado é sempre a soma de todos os momentos dentro de um jogo”, ainda que o plantel mostre “crescimento competitivo”.



O treinador confirmou ainda que o guarda-redes André Ferreira vai ser titular pelo terceiro jogo consecutivo, depois de o brasileiro Caio Secco ter sido o habitual titular no início da época, e rejeitou lamentar-se das ausências dos extremos Kiko Bondoso e Cédric Teguia, lesionados, já depois de ter lidado com a paragem de Schettine, melhor marcador ‘cónego’, com cinco golos.



“A minha função é encontrar soluções. O plantel, quando foi construído, foi construído da melhor forma possível para pensar nos melhores cenários. Há períodos durante a época que podem ser penalizadores. Se os nossos adversários já nos colocam problemas, não posso encontrar mais problemas no dia-a-dia”, sublinhou.



O Moreirense, sexto classificado, com 15 pontos, visita o Arouca, 13.º, com nove, em partida da 10.ª jornada da I Liga portuguesa marcada para domingo, às 18:00, no Estádio Municipal de Arouca, com arbitragem de Pedro Ramalho, da associação de Évora.

