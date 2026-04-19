Vasco Botelho da Costa quer Moreirense focado em “voltar às vitórias”

Sem triunfos desde 16 de fevereiro, quando se impôs no terreno do Rio Ave (2-1), para a 22.ª ronda, a equipa da vila de Moreira de Cónegos quer impor-se aos ‘canarinhos’, apesar das ausências dos defesas Maracás e Francisco Domingues e do médio Nile John, por castigo, e dos defesas Dinis Pinto, Michel e Álvaro Martínez e do médio Vasco Sousa, por lesão.



“O nosso grande foco é voltar a ganhar, independentemente das ausências. Hoje em dia, já estamos familiarizados com isso. É uma oportunidade para jogadores como o [defesa] Kevyn mostrarem o que valem. Estamos felizes por jogar em casa. É aqui que gostamos de jogar, com os nossos adeptos. Com uma comunhão muito grande, vamos conseguir voltar às vitórias”, disse, ao projetar o jogo.



Assegurada a permanência, o “grande objetivo” da temporada, a equipa vimaranense, nona da tabela, com 36 pontos, compete agora em “função de pequenos objetivos” e pretende ultrapassar a formação da ‘linha’ de Cascais, oitava, com 37.



O adversário de segunda-feira ostenta o quinto melhor ataque da I Liga, com 51 golos marcados, registo que, para Vasco Botelho da Costa, atesta a capacidade ofensiva do Estoril Praia, formação em que “todos os jogadores do meio-campo para a frente têm condições para resolver o jogo num lance”, e a terceira pior defesa, com 50 sofridos.



Apesar de os números indiciarem uma alegada permeabilidade defensiva estorilista, o ‘timoneiro’ considerou que a equipa treinada por Ian Cathro já mostrou capacidade para “contrariar pressões agressivas” e defendeu que os seus pupilos não podem “pressionar à maluca”.



O treinador reconheceu também que o Moreirense tem de continuar a melhorar a produção ofensiva, após ter encerrado uma série de três jogos sem marcar na ronda anterior, perante o Famalicão (1-1).



“Independentemente de defender que o que faz as classificações é a solidez defensiva e a capacidade de estar à altura de todos os momentos de jogo, a verdade é que temos de marcar. É um dos aspetos em que temos de melhorar, porque sem golos não se ganha jogos”, admitiu.



O Moreirense, nono classificado, com 36 pontos, recebe o Estoril Praia, oitavo, com 37, em partida agendada para as 20:15 de segunda-feira, com arbitragem de Márcio Torres, da associação de Viana do Castelo.