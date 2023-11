Vasco Faísca quer recuperar a equipa do Belenenses

”, disse, em conferência de imprensa de apresentação enquanto novo treinador, realizada no Estádio do Restelo, em Lisboa.Vasco Faísca, de 43 anos, substitui Bruno Dias no comando técnico do clube da Cruz de Cristo, assinando contrato até ao final da presente temporada com o conjunto que se encontra atualmente na 17.ª e penúltima posição da II Liga, com seis pontos somados.”, frisou o técnico, que estava sem clube desde janeiro.O ex-defesa central regressa ao Restelo, depois de alinhar pelo Belenenses durante as temporadas 2005/06 e 2006/07, nas quais tem “memórias muito boas” e onde "bebeu" da aprendizagem com treinadores como Carlos Carvalhal, José Couceiro e Jorge Jesus.”, considerou.O presidente Patrick Morais de Carvalho deixou primeiro um agradecimento à anterior equipa técnica, que “ficou na história do Belenenses” e a quem estarão “sempre muito gratos”, mas salientou que “era imperioso haver uma mudança” neste momento atual.”, afirmou.O primeiro desafio de Vasco Faísca no Belenenses será sexta-feira, às 18h00, perante o Feirense, 14.º classificado, com nove pontos, em partida a contar para a 10.ª ronda da II Liga portuguesa de futebol, no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira.