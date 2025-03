Vasco Matos atento à forma dos "galos"

”, declarou.O timoneiro da formação açoriana falava em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel antes da deslocação a Barcelos para defrontar o Gil Vicente para a 26.ª jornada.Na jornada anterior, César Peixoto estreou-se no comando técnico gilista com um empate diante o Estrela da Amadora (1-1).Vasco Matos disse esperar um encontro difícil devido à qualidade da equipa de Barcelos, apelando ao “compromisso” dos seus jogadores.”, destacou.O Santa Clara não vence há quatro jogos consecutivos e vem de um empate caseiro frente ao Moreirense na última jornada.”, vincou.O Santa Clara, quinto classificado, com 40 pontos, vai defrontar o Gil Vicente, 14.º, com 23, no próximo sábado, às 14h30, no estádio Cidade de Barcelos.A partida da 26.ª jornada vai ter a arbitragem de Iancu Ioan Vasilica.