Futebol Nacional
1.ª Liga
Vasco Matos deixa Estoril e protagoniza terceira ‘chicotada psicológica’
O treinador Vasco Matos protagonizou hoje a terceira ‘chicotada psicológica’ na I Liga portuguesa de futebol, ao ser afastado do comando técnico do Estoril Praia, que deixou no último lugar da prova, após a realização da oitava jornada.
Vasco Matos, de 46 anos, chegou ao Estoril Praia no início da época 2026/27, após três temporadas no Santa Clara, mas resistiu apenas oito jogos como treinador dos ‘canarinhos’, a única equipa que ainda não venceu no campeonato, despedindo-se com um registo negativo de dois empates e seis derrotas.
Na ronda anterior, tinha sido o grego Sotiris Silaidopoulos a vítima dos maus resultados do Rio Ave, que deixou na 16.ª posição, com um único triunfo nas primeiras sete partidas na I Liga.
Vasco Seabra foi o seu substituto nos vila-condenses, depois de abandonar por iniciativa própria o Arouca – que passou a ser orientado por Vítor Severino – e estreou-se no domingo com uma vitória na receção ao Nacional, por 3-2.
Silaidopoulos foi o segundo treinador a ser despedido esta temporada, sucedendo a João Gião, que deixou o Nacional após a quarta jornada, numa altura em que o clube madeirense era nono classificado, com quatro pontos.
Depois de Bruno Abreu ter conduzido os insulares interinamente na visita ao Sporting, Alexandre Santos assumiu o comando do Nacional a partir da sexta jornada.
- Mudanças de treinador na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol:
Jornada Clube Sai Entra
4.ª Nacional João Gião Bruno Abreu (interino)
5.ª Nacional Bruno Abreu (interino) Alexandre Santos
7.ª Rio Ave Sotiris Silaidopoulos Vasco Seabra
7.ª Arouca Vasco Seabra Vítor Severino
8.ª Estoril Praia Vasco Matos A designar
Na ronda anterior, tinha sido o grego Sotiris Silaidopoulos a vítima dos maus resultados do Rio Ave, que deixou na 16.ª posição, com um único triunfo nas primeiras sete partidas na I Liga.
Vasco Seabra foi o seu substituto nos vila-condenses, depois de abandonar por iniciativa própria o Arouca – que passou a ser orientado por Vítor Severino – e estreou-se no domingo com uma vitória na receção ao Nacional, por 3-2.
Silaidopoulos foi o segundo treinador a ser despedido esta temporada, sucedendo a João Gião, que deixou o Nacional após a quarta jornada, numa altura em que o clube madeirense era nono classificado, com quatro pontos.
Depois de Bruno Abreu ter conduzido os insulares interinamente na visita ao Sporting, Alexandre Santos assumiu o comando do Nacional a partir da sexta jornada.
- Mudanças de treinador na edição 2026/27 da I Liga portuguesa de futebol:
Jornada Clube Sai Entra
4.ª Nacional João Gião Bruno Abreu (interino)
5.ª Nacional Bruno Abreu (interino) Alexandre Santos
7.ª Rio Ave Sotiris Silaidopoulos Vasco Seabra
7.ª Arouca Vasco Seabra Vítor Severino
8.ª Estoril Praia Vasco Matos A designar