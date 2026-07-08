Vasco Matos é o novo treinador do Estoril Praia

Vasco Matos, de 45 anos, estava sem clube desde que deixou o Santa Clara no início do ano – curiosamente na sequência de uma derrota com os estorilistas -, depois de duas temporadas e meia à frente dos açorianos, com os quais conquistou a II Liga e a consequente promoção ao escalão principal em 2023/24.



No ano seguinte, conduziu a formação de Ponta Delgada à melhor classificação de sempre na I Liga, um quinto lugar, que lhe permitiu disputar as pré-eliminatórias da Liga Conferência, porém sem conseguir assegurar uma vaga na fase de liga.



O técnico, que conta também com passagens por Vilafranquense e Alverca, substitui no cargo o escocês Ian Cathro, que colocou fim a dois anos de ligação ao conjunto da Linha para rumar ao Saint-Étienne, do segundo escalão de França.



“Quando fui abordado fiquei muito contente. No decorrer das nossas reuniões, senti um alinhamento muito grande naquilo que eram as minhas expectativas e as do clube. Senti que era um passo em frente na minha carreira. Estou muito feliz por estar no Estoril Praia e as primeiras impressões são muito boas. Sinto um grupo muito unido e uma família e isso deixa-me feliz", afirmou, em declarações divulgadas no site oficial dos 'canarinhos'.



Além de querer "criar um grupo forte", que esteja pronto "para competir em todos os jogos", Vasco Matos assegurou que "os adeptos podem esperar uma equipa que os orgulhe".



A presidente da SAD do Estoril, Begoña Santiago, salientou que a escolha de Matos é "resultado de um processo de reflexão muito cuidado", que permitisse "encontrar o treinador que melhor se identificasse" com a forma de trabalhar dos estorilistas.



“Estamos plenamente convictos de que é a pessoa certa para liderar este projeto e temos total confiança na qualidade do Vasco, na sua equipa técnica e no trabalho que irão desenvolver no clube”, assinalou a dirigente espanhola.



O Estoril Praia arranca a I Liga 2026/27 com uma receção ao Famalicão, na primeira jornada da prova, agendada para o fim de semana de 08 e 09 de agosto.



