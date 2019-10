Vasco Matos pede coragem aos jogadores para defrontarem o Sporting

Alverca e Sporting abrem quinta-feira a terceira eliminatória da Taça de Portugal, em futebol. O jogo tem o início marcado para as 20h45. O treinador dos ribatejanos pede coragem aos jogadores.

Esta quarta-feira no complexo desportivo do Alverca o treinador Vasco Matos fez a antevisão do desafio com os “leões”.



Vasco Matos pede coragem à equipa perante um adversário de maior valia.



O técnico diz que a equipa preparou todos os cenários e sabe que este é um encontro que causa ansiedade natural e cabe ao treinador geri-la.