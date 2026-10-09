Vasco Matos promete “boa resposta” do Estoril frente ao Académico de Viseu

“Teria sido melhor ir para esta paragem com mais pontos, mas a equipa trabalhou bem e percebemos algumas dinâmicas que é preciso consolidar. O grupo trabalhou bem e vamos dar boa resposta já no sábado”, disse o treinador, em conferência de imprensa.



Na antevisão ao encontro, Vasco Matos admitiu que, psicologicamente, a equipa sentiu muito a derrota frente ao Casa Pia (1-2), na sétima jornada, e que isso serviu de base para o que foi feito nas três semanas de paragem da I Liga.



“Sentimos que, durante alguns jogos, a parte psicológica teve uma influência grande e trabalhámos isso. Queremos desbloquear isso para regressar às vitórias. Ficámos agastados, todos queremos dar respostas e foi importante ter estas semanas para perceber o que era preciso trabalhar e desenvolver. Só saímos disto todos juntos e temos de ter união para dar a volta”, realçou o técnico.



Quanto ao Académico de Viseu, adversário desta ronda, o treinador ‘canarinho’ frisou que se trata de uma das boas equipas da I Liga e elogiou o caminho feito pelos beirões nas primeiras jornadas.



“É uma equipa que está a fazer um bom campeonato, confiante, próxima da identidade do seu treinador. Do nosso lado, temos de crescer e melhorar. Se isso acontecer, estamos mais perto dos três pontos”, concluiu Vasco Matos.



O Estoril Praia, 18.º e último classificado, com dois pontos, visita no sábado o Académico de Viseu, sétimo, com 11, no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu, a partir das 20:30, num jogo que terá a arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.



