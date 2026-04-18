Vasco Seabra adivinha "resultados inesperados" no final da época

"O Estrela teve um jogo muito capaz contra o Sporting, vão haver resultados que ninguém espera até ao final da época. Felizmente, o futebol tem essa vantagem. Sentimos que o Estrela vai encarar este jogo como uma final, como todos os outros. O jogo vale três pontos, temos de ser nós a introduzir e a estar pela frente do jogo", admitiu Vasco Seabra, na antevisão ao encontro.



O técnico dos 'lobos' contou que espera um Estrela da Amadora "de acordo com o que tem vindo a fazer", com capacidade para criar perigo através de transições ou na fase de construção, referindo ainda a "importância" das mexidas de janeiro para a evolução dos 'tricolores'.



Além disso, o treinador, de 42 anos, revela que não quer ficar à espera de "facilidades por parte dos adversários para terminar a época em grande.



"Os adversários vão ser todos complicados até ao final. Cada jogo terá o seu próprio desafio e não podemos contar com facilidades do outro lado. Não é o nosso ADN. Temos valores inegociáveis, que são trabalhar no limite, corres os 90 minutos e mostrar a raça típica da gente de Arouca. A segunda volta tem sido boa, mas pode ser ainda melhor", acrescentou.



Na última partida, frente ao Sporting de Braga, o Arouca conseguiu disputar o jogo até ao final, mas acabou por não conseguir somar qualquer ponto, tal como já tinha acontecido nos jogos com os três 'grandes'.



Vasco Seabra não esconde a frustração, mas reforça a confiança que tem no processo.



"É um misto de sensações. Fizemos um jogo muito capaz em Braga e somámos zero pontos. A frustração é grande pelo que construímos, mas ficam também sensações positivas pela forma positiva como competimos. Podíamos ter tirado pontos a todos", disse.



Arruabarrena esteve de fora da última partida devido a suspensão, abrindo espaço para a estreia de Vinarcik, jovem guarda-redes de 20 anos. Apesar de se mostrar "contente" com o regresso do uruguaio, Seabra reforça que ninguém tem titularidade garantida e que gosta de "ter decisões difíceis para tomar".



O Arouca, 12.º classificado, com 32 pontos, recebe o Estrela da Amadora, 13.º, com 28, no domingo, às 15:30, em jogo sob arbitragem de Sérgio Guelho, da associação de Guarda.

