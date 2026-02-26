Vasco Seabra admite "ambição" para vencer FC Porto

"Acreditamos que vamos conseguir contrariar. Vamos com ambição e vamos defrontar uma equipa defensivamente muito forte. Quem gosta de competir sente sempre este bichinho de poder bater os líderes", afirmou Vasco Seabra, na antevisão ao encontro com os `dragões`.

Tiago Esgaio, Lee Hyunju e Espen Van Ee vão falhar a visita ao Estádio do Dragão, por castigo, bem como Mateo Flores e Pedro Santos, por lesão. O técnico dos `lobos` não esconde a "importância" destes jogadores, mas demonstra confiança no plantel.

"É importante reconhecer as baixas que temos. Não vamos fugir à questão, mas confiamos muito no grupo. Certamente que o Farioli também quererá saber as escolhas, mas prefiro que só saiba na hora do jogo. Temos alternativas e acreditamos que vão fazer um bom jogo", disse.

Apesar do poderio do FC Porto, os `azuis e brancos` estão a passar o momento menos positivo da época, em termos de resultados, com um empate, uma derrota e apenas quatro golos marcados, nos últimos quatro jogos. Em contrapartida, o Arouca atravessa o melhor momento da temporada e tem o terceiro melhor ataque da segunda volta.

Vasco Seabra mostrou-se feliz com o momento da sua equipa, mas não dá grande importância à série dos adversários.

"Podemos olhar pelo lado de o FC Porto não querer perder mais pontos. Sabemos o que vão fazer, mas são extraordinariamente fortes nisso. A altura ideal é a que acontece, temos de jogar contra todos. O nosso momento traz confiança e necessidade de entender que as vitórias não vieram por acaso", analisou.

A nível mais tático, Vasco Seabra destacou o "jogo posicional" dos `dragões` e reforçou a necessidade de estar atento durante todos os momentos da partida.

"Têm um jogo posicional muito rígido com movimentos muito padrão. Convidam-nos a saltar à pressão e, se não saltarmos, têm um jogo de profundidade muito agressivo. Queremos ser compactos para não concedermos esse espaço. Na bola parada também são muito fortes e procuram marcar tudo muito rápido", contou.

O Arouca, 10.º classificado, com 26 pontos, visita o líder FC Porto, com 62, na sexta-feira, às 18:45, em jogo que será arbitrado por Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.