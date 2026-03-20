Vasco Seabra afirma que Arouca tem "menos pontos" do que o esperado

"Temos menos pontos do que os nossos desempenhos têm merecido, mas temos de ser nós a ser proativos e a ir atrás. As exibições dão-nos a sensação clara de que vamos conseguir pontos como no início segunda volta", afirmou Vasco Seabra, na antevisão ao encontro.



Durante a semana, Vasco Botelho da Costa, técnico do Moreirense, elogiou bastante a formação do Arouca, destacando a qualiade na fase de construção. Seabra agradece a "música" e retribuiu os elogios.



"Agradeço ao mister Vasco [Botelho da Costa], sei que ele gosta de dar música para os meus ouvidos. É muito bom treinador, tem feito uma campanha fantástica e o percurso dele é significativo. É um campo muito difícil de jogar, toda a gente tem muita dificuldade em retirar pontos lá. Sofrem pouco e gostam de ter protagonismo, tal como nós", afirmou.



O técnico dos 'lobos' realçou que o emblema de Moreira de Cónegos tem "um padrão de jogo claro" e revelou que as ausências de Trezza e Barbero, por castigo, não abala a confiança para a partida.



"O Moreirense tem duas formas claras de atacar e de defender. Focam-se muito no processo. O nosso grupo tem estado competitvo, é difícil entrar no 11. Mas temos várias opções com qualidade. O Nandín e o Mayulu estão ambos disponíveis, o Puche já jogou lá, o Mansilla fez um bom jogo no Dragão, o Pablo também tem qualidade. Acima de tudo temos de ser humildes porque vamos ter de correr muito", analisou.



Apesar da série de três derrotas consecutivas, Vasco Seabra acredita que as sensações são "muito melhores" do que na primeira volta e que os jogos apenas têm "fugido nos últimos minutos".



O técnico, de 42 anos, lamentou ainda que os clubes fora dos 'três grandes' sejam apanhados no meio das suas guerras, mas sente-se esperançoso com o futuro.



"Não gosto muito de falar de arbitragens, quando falamos acbaa por ser um grito de revolta a dizer que também estamos aqui. Continuamos a acreditar nos árbitros. Acho que estamos melhor do que há três ou quatro anos e estamos a melhorar. A nossa liga é muito boa e nós desvalorizamo-la mais do que tendemos a valorizr. Os clubes mais pequenos também têm de ter crescimento porque isso depois também aumenta a competitividade e ajuda os grandes a irem mais longe nas competições europeias", afirmou.



O Arouca, 12.º classificado, com 26 pontos, visita o Moreirense, oitavo, com 35, no sábado, às 15:30, em jogo sob arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.