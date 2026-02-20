Vasco Seabra apenas focado no Nacional para não "dar com o nariz no chão"

"Não gostamos de olhar para a escadaria e achar que temos de subir cinco degraus de uma vez porque a probabilidade de dar com o nariz no chão é grande. O jogo com o Nacional é o mais importante das nossas vidas porque é o próximo. O que virá a seguir vamos preparar com o máximo da nossa capacidade", disse Vasco Seabra, na antevisão ao encontro.



O técnico dos 'lobos' lembra as dificuldades que os 'madeirenses' causaram no encontro da primeira volta e espera um jogo "muito competitivo" e "físico".



"Temos de estar com foco máximo porque eles não nos vão facilitar a vida. Basta ver a forma como conseguiram competir nos jogos com Sporting e FC Porto. É uma equipa bem treinada, são muito agressivos e têm muitos golos marcados. O jogo lá foi complicado. Vencemos, mas passámos dificuldade que queremos corrigir", analisou.



Na derrota frente ao Casa Pia (3-2), o Arouca apontou o quarto golo de bola parada nos últimos três jogos. Vasco Seabra acredita que é "importante" conseguir tirar partido deste momento, mas não esconde o descontentamento com a exibição na última partida.



"As bolas paradas têm sido motivo de preocupação nossa. Nos jogos com Rio Ave e Vitória foram lances trabalhados que nos trouxeram para o jogo e ajudaram a trazer pontos. Sabemos que também não estivemos no melhor nível contra o Casa Pia. As 24 horas seguintes são difíceis de ultrapassar, mas o foco passa logo para o próximo jogo", afirmou.



Apesar do desaire, o técnico está satisfeito com a "maturidade competitiva" da equipa, que tem de "estar presente todos os dias", nesta fase da época, realçando que o Arouca "joga sempre para ganhar".



Pedro Santos e Mateo Flores continuam lesionados e ainda vão estar fora das opções durante "algumas semanas".



O Arouca, 12.º classificado, com 23 pontos, recebe o Nacional, 14.º, com 21, no sábado, às 15:30, em jogo que será arbitrado por Luís Filipe, da associação de Lisboa.

