Futebol Nacional
Vasco Seabra confiante em resposta forte do Arouca em Alvalade
O treinador Vasco Seabra manifestou confiança numa resposta forte do Arouca na visita de sábado ao Sporting, na sétima jornada da I Liga, rejeitando mudanças drásticas para enfrentar os ‘leões’.
“Temos convicção de que a exceção foram 30 minutos da primeira parte (do jogo com o Santa Clara) que não correspondem àquilo que nós habitualmente somos e, perante isso, acredito que vamos ter uma resposta forte da nossa equipa”, afirmou, na conferência de imprensa de antevisão.
Sem esconder a exigência do encontro, o técnico valorizou a reação após o intervalo na última partida, com o Santa Clara, e reiterou a “confiança total no grupo”, defendendo a continuidade do trabalho desenvolvido.
“Não acreditamos muito em mudanças drásticas para um jogo só. Acreditamos em processo e acreditamos em tudo aquilo que conseguimos fazer, na continuidade e na crença daquilo que nós somos, individual e coletivamente”, sustentou.
Vasco Seabra admitiu ajustes táticos em função das características do adversário, mas vincou que a atitude competitiva terá de se manter, perante um Sporting ao qual reconheceu qualidade individual e uma identidade consolidada pela continuidade de Rui Borges.
O treinador dos arouquenses antecipou um adversário determinado a reagir ao empate em Famalicão e identificou a mobilidade dos médios e os ataques à profundidade como dificuldades que a sua equipa terá de controlar.
“O que queremos é ter a capacidade de conseguir competir a alto nível, e esse é que é o nosso desafio e o nosso anseio”, frisou.
Com bola, o objetivo passa por encontrar espaços para impor a dinâmica do Arouca e criar oportunidades, procurando conciliar a capacidade de conservar a posse com a chegada à baliza adversária.
“Que nós, com bola, tenhamos a capacidade de respirar com ela e, ao mesmo tempo, tentarmos chegar à baliza”, explicou.
Questionado sobre o prémio de melhor treinador relativo ao mês de agosto, Vasco Seabra atribuiu o reconhecimento ao trabalho de toda a estrutura e dos jogadores, sublinhando tratar-se de uma distinção “altamente coletiva”.
“O que queríamos essencialmente é a responsabilidade de querermos voltar a conquistá-lo e, para isso, temos de trabalhar muito, lutar muito para conseguirmos voltar a ter esse mérito”, afirmou.
O Arouca, em quinto lugar, com 10 pontos, visita o Sporting, em terceiro, com 14, no sábado, às 20:30, em encontro da sétima jornada da I Liga que será arbitrado por David Rafael Silva, da AF Porto.
Sem esconder a exigência do encontro, o técnico valorizou a reação após o intervalo na última partida, com o Santa Clara, e reiterou a “confiança total no grupo”, defendendo a continuidade do trabalho desenvolvido.
“Não acreditamos muito em mudanças drásticas para um jogo só. Acreditamos em processo e acreditamos em tudo aquilo que conseguimos fazer, na continuidade e na crença daquilo que nós somos, individual e coletivamente”, sustentou.
Vasco Seabra admitiu ajustes táticos em função das características do adversário, mas vincou que a atitude competitiva terá de se manter, perante um Sporting ao qual reconheceu qualidade individual e uma identidade consolidada pela continuidade de Rui Borges.
O treinador dos arouquenses antecipou um adversário determinado a reagir ao empate em Famalicão e identificou a mobilidade dos médios e os ataques à profundidade como dificuldades que a sua equipa terá de controlar.
“O que queremos é ter a capacidade de conseguir competir a alto nível, e esse é que é o nosso desafio e o nosso anseio”, frisou.
Com bola, o objetivo passa por encontrar espaços para impor a dinâmica do Arouca e criar oportunidades, procurando conciliar a capacidade de conservar a posse com a chegada à baliza adversária.
“Que nós, com bola, tenhamos a capacidade de respirar com ela e, ao mesmo tempo, tentarmos chegar à baliza”, explicou.
Questionado sobre o prémio de melhor treinador relativo ao mês de agosto, Vasco Seabra atribuiu o reconhecimento ao trabalho de toda a estrutura e dos jogadores, sublinhando tratar-se de uma distinção “altamente coletiva”.
“O que queríamos essencialmente é a responsabilidade de querermos voltar a conquistá-lo e, para isso, temos de trabalhar muito, lutar muito para conseguirmos voltar a ter esse mérito”, afirmou.
O Arouca, em quinto lugar, com 10 pontos, visita o Sporting, em terceiro, com 14, no sábado, às 20:30, em encontro da sétima jornada da I Liga que será arbitrado por David Rafael Silva, da AF Porto.
(Com Lusa)