Vasco Seabra diz-se com "expectativa alta" para a receção ao Famalicão

Numa fase em que faltam apenas sete rondas para o término do campeonato, o técnico sublinhou a "pressão saudável" de pontuar, depois do desaire frente ao Sporting de Braga (2-1) - o primeiro 'fora de portas' em 2025 -, mostrando-se confiante na capacidade dos seus jogadores.



"É um Famalicão forte que tem vindo numa fase de crescimento. Nos últimos 10 jogos, foi a quinta equipa com mais pontos conquistados, o que revela o equilíbrio que tem tido. Tem bons valores individuais e é coletivamente estável, mas nós temos capacidade para competir e conseguirmos superar. Dessa forma, olhamos para o jogo com uma expectativa alta e uma pressão saudável", analisou, na conferência de imprensa de antevisão à partida de sábado.



O treinador arouquense mostrou-se satisfeito com as exibições recentes e está apostado numa linha de continuidade para poder subir para uma posição mais segura na tabela classificativa, que considera "mais condizente" com o futebol que o seu conjunto tem produzido.



"Não conseguimos o resultado em Braga. Infelizmente, aos 90 minutos, acabámos por enviar a bola ao poste e isso não nos permitiu pontuar. A verdade é que olhamos para um jogo em que fizemos muitas coisas boas. Tivemos um período de cinco minutos em que houve um apagão coletivo e não conseguimos lidar com a adversidade que o jogo nos impôs. Tirando isso, queremos pegar no que fizemos e trazer para o jogo", expressou.



Ainda assim, assume a falta de remates nos últimos dois encontros como um problema a resolver, pedindo à equipa para exibir nos jogos o que consegue fazer em treino, particularmente no capítulo ofensivo.



"Temos vindo a conseguir aumentar o nosso nível de vontade de fazer golos, o que é importante. Eu recordo-me de o Guardiola dizer que o Messi fazia piques de 30 metros quando havia possibilidades de cruzamento, de modo a chegar primeiro que os outros. É esse o nível de entusiasmo que temos tentado passar aos nossos jogadores e eles têm vindo a tentar assimilá-lo", notou.



Depois de perder David Simão por lesão prolongada, também Tiago Esgaio estará ausente dos relvados até ao final da temporada, com Vasco Seabra a não esconder o prejuízo para o emblema arouquense, ainda que demonstre confiança em Alex Pinto para assumir a lateral direita da defesa.



"Perdemos dois capitães, queremos muito entregar-lhes a vitória. São adversidades que nos têm criado alguma contrariedade. Não há insubstituíveis, mas o Esgaio é um jogador que faz muita falta. Como diz o David Simão, é um relógio suíço, com um nível de desempenho e compromisso muito alto. A verdade é que o Alex Pinto tem-nos vindo a demonstrar que está muito preparado", constatou.



Para além dos capitães, Nino Galovic é baixa confirmada, enquanto Pablo Gozálbez, Matías Rocha e Dylan Nandín estão em dúvida.



O Arouca, 13.º classificado da I Liga, com 29 pontos, defronta, no seu reduto, o Famalicão, oitavo, com 37, a partir das 18:00 de sábado, para a 28.ª jornada, com arbitragem a cargo de Gonçalo Neves, da associação de Coimbra.