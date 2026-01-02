Vasco Seabra espera jogo "muito físico" frente ao Tondela

"Jogo de dificuldade elevada, como são todos. É um campo difícil de jogar pela dimensão e envolvência dos adeptos. É um adversário muito físico, bem organizado defensivamente e muito difícil de bater. A bola parada está muito bem treinada e têm muitos argumentos nesse aspeto. Estamos separados por poucos pontos, não é um jogo decisivo para nada, mas é decisivo para mantermos o nível de exigência. Vamos preparados para as dificuldades, sabendo que temos capacidade para batalhar e sair com os três pontos", disse Vasco Seabra, na antevisão ao encontro.



Vasco Seabra acredita que o Arouca se sente mais "seguro" devido à melhoria do "momento defensivo", mas avisa que o Tondela vai obrigar a manter a concentração elevada.



"Independentemente de terem marcado poucos golos, apresentam uma solidez defensiva forte. É uma equipa muito vertical e que vai obrigar a uma reação à perda muito forte da nossa parte. Ofensivamente, têm processos simples e vão colocar muita gente na nossa linha defensiva", disse.



No primeiro dia do ano, Bas Kuipers foi apresentado como reforço dos 'lobos' para o que resta da temporada. O técnico de 42 anos conta que a chegada do neerlandês preenche a lacuna criada pela ida de Danté para a CAN e avisa que ainda podem existir mais movimentações no mercado.



"Colmatamos de imediato a saída do Dante, precisávamos de uma solução rápida para a esquerda. É um mês longo, não sabemos se ainda vai haver saída de algum lateral, nem sabemos quanto tempo o Danté vai estar na CAN. O Bas é um jogador com muita qualidade técnica, maduro, estável defensivamente e que pode acrescentar do ponto vista ofensivo. Ainda podem chegar mais jogadores para o plantel ficar mais equilibrado", analisou.



Apesar das possíveis chegadas, o "próximo reforço" na mente de Vasco Seabra é Mateo Flores, que ainda está a recuperar de uma lesão. Nandín ainda se encontra em dúvida, enquanto Danté está na seleção.



O Arouca, 16.º classificado, com 14 pontos, visita o Tondela, 17.º, com nove, no sábado às 15:30, sob arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.