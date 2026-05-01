Vasco Seabra garante que renovação "não traz conforto"

"Faço um balanço de confiança deste ano e meio. Sabemos que tanto os resultados como o processo são importantes, bem como a valorização de exigência interna. A estabilidade não traz conforto, traz exigência. Sentimos que cada dia é um dia de nova exigência e queremos que a estabilidade seja fruto de sermos mais e melhores", disse Vasco Seabra, na antevisão ao encontro.



O técnico conta que foi "muito fácil" chegar a um entendimento relativamente à renovação e que esta ficou fechada em "muito pouco tempo". Seabra revelou ainda que já "sentia necessidade" de encontrar um clube em que pudessem "crescer juntos" e que encontrou isso em Arouca.



Ainda assim, realçou que o principal foco é no jogo de sábado, frente ao Santa Clara, que vem de uma vitória frente ao Sporting de Braga.



"O grande foco é no próximo jogo. É um adversário exigente, teve uma vitória conseguida na última jornada contra um adversário difícil. Vêm de sequência de consistência, em que saltaram para uma posição mais capaz. É uma equipa à imagem daquilo que é o Petit, nunca dão um lance por perdido", analisou.



Num ponto de vista mais tático, Vasco Seabra destacou a capacidade dos insulares em alternar entre "jogo de transição e ataque continuado", bem como a solidez do bloco defensivo que "alterna entre dois tipos de pressão".



Na última partida, o Arouca perdeu por 1-0 com o Alverca, mas o técnico acredita que a equipa "conseguiu ser protagonista", mesmo saindo derrotada.



"Temos de ser nós a conquistar os pontos. Temos de saber lidar com o jogo, gostamos de ser protagonistas e queremos que isso nos traga capacidade de fazer golos e ser superiores", disse.



Dylan Nandín já se encontra em fase de recuperação, enquanto Miguel Puche e João Valido são baixas confirmadas para a receção à formação dos Açores.



O Arouca, 11.º classificado, com 35 pontos, recebe o Santa Clara, 13.º, com 32, no sábado, às 15:30, em jogo sob arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.