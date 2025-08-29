Vasco Seabra promete Arouca "com vontade competir" contra o Vitória de Guimarães

"Sabemos que é uma equipa que no seu estádio tem sempre um poderio muito grande e será um adversário difícil. Mas é também um estádio que nos leva para uma dimensão ambiciosa e que nos faz querer dar continuidade ao nosso crescimento. Vão certamente entrar muito intensos na pressão e por isso temos de estar bem ligados desde o primeiro segundo. É altamente motivador jogar contra um Vitória de Guimarães forte, com uma equipa muito capaz de disputar o jogo", afirmou o treinador, em conferência de imprensa.



Luís Pinto não tem tido o melhor dos começos ao serviço dos vimaranenses, mas ainda assim Vasco Seabra realça a competência de um técnico que apenas defrontou "no padel".



"Estamos preparados para o jogo híbrido que eles possam apresentar. Independentemente do esquema, sabemos que será um adversário intenso. Perderam a última partida mas tiveram um jogo muito capaz. Querem provar a si mesmos e aos adeptos que têm essa capacidade de competir. A exigência será, de certeza, de grau elevado", analisou.



Pela primeira vez desde que chegou a Arouca, o técnico dos 'lobos' pode contar com todos os elementos do plantel, depois de Pablo ter recuperado da lesão. Confirmou ainda que é "muito provável" que o plantel ainda não esteja fechado.



"O mercado está aberto até terça e é muito provável que ainda entre mais alguém. Mas serão sempre coisas pontuais, apenas de equilíbrio de plantel para sermos ainda mais competitivos internamente. Quantos mais jogadores tivermos a competir mais saudável é, porque me permite ter dificuldades a escolher onzes. Eles criam-me estas dores de cabeça. É importante sentirmos confiança em todos os elementos, tal como aconteceu na semana passada, onde todos os que entraram no decorrer da partida causaram a diferença", destacou.



O Arouca, atual oitavo classificado, defronta o Vitória de Guimarães, que se encontra logo atrás na tabela, no Estádio D. Afonso Henriques, no sábado, numa partida agendada para as 18h00, com arbitragem de Gutavo Correia da Associação de Futebol do Porto.

