Vasco Seabra quer Rio Ave com "identidade e união"

Nas primeiras declarações após assinar contrato até 2029, divulgadas pelos meios do emblema vila-condense, o técnico, de 43 anos, que deixou o comando do Arouca, mostrou-se “muito feliz” com a escolha e explicou que a possibilidade de desenvolver um novo projeto pesou na decisão.



“A partir do momento em que foram feitos os primeiros contactos, a motivação de poder abraçar um projeto diferente, com uma ambição muito grande e com um objetivo sonhador de fazer crescer a equipa e de fazer unir todos”, explicou.



Vasco Seabra, que deixou o Arouca depois de o Rio Ave ter pagado a cláusula de rescisão prevista no seu contrato, no valor de um milhão de euros, considera que o atual plantel apresenta condições para desenvolver a ideia de jogo que pretende implementar.



“Confiamos que os jogadores têm potencial e capacidade”, afirmou, antes de apontar para uma equipa “protagonista”, que “quer ter a bola”, mas na qual o rendimento coletivo deverá sobrepor-se às individualidades.



“Mais do que qualquer talento, nós queremos que o talento coletivo seja um talento que nos atrai e que faz depois despontar aquilo que é o talento individual”, vincou.



O sucessor do grego Sotiris Silaidopoulos colocou também a união e o compromisso entre os jogadores entre as prioridades para o início do trabalho.



“Temos que correr muito, temos que trabalhar muito, temos que ser altamente unidos, capazes de olharmos para o lado e não duvidarmos nem um segundo do colega que temos ao nosso lado”, sustentou.



Vasco Seabra pretende ainda aproximar a equipa dos adeptos e promete uma ligação ao emblema que ultrapasse o trabalho diário com o plantel.



“Não vou querer ser o treinador que apenas orienta a equipa, eu quero viver o clube, quero sentir o clube”, garantiu, admitindo que a equipa “não vai jogar sempre bem”, mas deverá manter “capacidade de entrega, de resiliência e de persistência em todos os momentos”.



O treinador inicia funções no treino de segunda-feira, tendo como primeiro desafio ao comando dos vila-condenses o encontro frente ao Nacional, da oitava jornada da I Liga, no domingo.



Nas sete rondas já disputadas, o Rio Ave somou apenas quatro pontos, fruto de uma vitória e um empate, ocupando o 16.º lugar da tabela classificativa.