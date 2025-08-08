Vasco Seabra quer um Arouca "entusiasmante", mas mais consistente na nova época

"Temos um desejo muito grande de regressar à competição. Queremos continuar a provocar um jogo entusiasmante para quem vê e ser uma equipa que mostra que quer ganhar. Desejamos fazer melhor do que na época anterior, com uma maior consistência a nível de resultados", afirmou Vasco Seabra.



O técnico de 41 anos realçou que o AVS, comandado por José Mota, será um "adversário muito difícil" e que será crucial conseguir transformar a "ansiedade de início de época" em algo positivo.



Este mercado viu os arouquenses perderem Jason, uma das principais figuras dos 'lobos' nos últimos anos, mas o técnico mostrou-se satisfeito com as movimentações até agora.



"Fico muito feliz por ele ter conseguido ir para um patamar financeiro que pretendia e desejo-lhe tudo de bom. Juntamente com o presidente e o diretor conseguimos identificar muito bem os alvos que queríamos. Os reforços chegam aqui e estão prontos para jogar. O plantel é competitivo e competente, mas ainda não está fechado. Ainda estamos a apontar para mais duas ou três situações, caso não saia ninguém", confirmou Vasco Seabra.



Para já, entraram cinco novas caras no plantel do Arouca e houve ainda tempo para Vasco Seabra fazer uma breve apresentação dos reforços, destacando também a "contratação" do novo relvado do Estádio Municipal de Arouca.



"O Solà é um lateral de construção, refinado e chega para competir com o Dante. O Djouahra tem uma capacidade física forte, finaliza bem e é capaz de jogar em ambas as alas. O Barbero é um jogador de área, forte no jogo aéreo e com cheiro de golo. O Lee é um '10', muito capaz de jogar entrelinhas e associa-se com muita facilidade. O Mateo é muito corajoso, tem uma grande qualidade técnica e pode ocupar as três posições do meio", esclareceu.



Pablo e Marozau vão desfalcar os arouquenses para a receção ao AVS, da primeira jornada da I Liga e agendada para as 20:30 de sábado, com arbitragem de Sérgio Guelho, da associação da Guarda.