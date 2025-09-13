Vasco Seabra quer um Arouca "paciente" e "audaz" perante o Casa Pia

"Será um jogo diferente do ano passado, o adversário fez um bom mercado e o plantel ficou mais próximo das ideias do treinador. É uma equipa muito coesa, que não se destabiliza perante a construção do adversário. Temos de os obrigar a mexerem-se. Se formos passivos, vão ficar muito mais estáveis. Teremos de ser pacientes e audazes", analisou Vasco Seabra, em conferência de imprensa.



Antes do primeiro jogo após o término do mercado, Vasco Seabra apresentou os reforços do último dia e mostrou-se confiante com as opções que tem à disposição.



"O Espen está mais preparado, porque esteve connosco nestas duas semanas da paragem. É um médio capaz do ponto de vista técnico, até com um pouco mais de abrangência do que aquilo que tínhamos no plantel. O Jansonas é muito jovem, vem de um contexto diferente, mas pode criar concorrência aos nossos pontas de lança. Ficámos bem servidos", admitiu.



Apesar do Arouca ter mantido "uma grande base" da temporada transata, também conta com várias caras novas no plantel. O técnico afirma que os jogadores ainda vão "necessitar de tempo" para construírem as relações entre si e se sentirem "peixes dentro de água".



José Fontán, Arnau Solà e Alex Pinto ainda estão em dúvida para a partida, enquanto Mateo Flores está de fora devido a lesão. Já os novos reforços "poderão ser opção".



O Arouca, atual nono classificado, defronta o Casa Pia, que se encontra no 15.º posto, no Estádio Municipal de Arouca, no domingo, numa partida agendada para as 18:00, com arbitragem de Ricardo Baixinho, da Associação de Futebol de Lisboa.