Vasco Seabra quer vitória no "reencontro feliz" com o Estoril Praia

Depois do triunfo conquistado ao 'cair do pano' na deslocação ao terreno do AVS (1-0), o técnico vincou a importância de conseguir dar seguimento ao resultado, no domingo, contra o clube que comandou na temporada passada e do qual diz ter trazido boas memórias.



"Já passou muito tempo, mas é verdade que será sempre um clube que me diz muito. Gosto muito do Estoril Praia, das pessoas e de muitos dos jogadores que lá estão e é, por isso, um reencontro feliz. Até ao momento em que começa o jogo, é fantástico o reencontro, mas, a partir daí, queremos muito ser felizes deste lado. O que importa é o Arouca, aquilo que a gente consegue fazer. Depois, no final do jogo, podemos cumprimentá-los e desejar-lhes sorte, mas com os três pontos do nosso lado", comentou, na conferência de imprensa de antevisão à partida.



O treinador arouquense lembrou o bom momento que ambos os conjuntos têm firmado, ao nível dos resultados, para sustentar que espera um bom espetáculo e que apenas um Arouca na sua melhor versão poderá "assumir o jogo" e levar consigo os três pontos.



"São duas equipas que têm feito muitos pontos. Nos últimos 10 jogos, eles só perderam um jogo, tal como nós. Ambas vêm num momento bom, jogam bem, procuram ser agressivas sem bola e tê-la bem. Acredito que vai ser um bom jogo, com um bom adversário que tem bons jogadores individualmente - nós também os temos. Teremos de estar com uma grande exigência para termos a capacidade de assumir o jogo. Sabemos que vamos ter de estar a um nível muito alto, portanto hoje descansamos e amanhã [domingo] temos de estar na máxima força", reforçou.



O duelo da primeira volta foi um momento particularmente marcante da temporada arouquense, com uma pesada goleada sofrida frente aos comandados de Ian Cathro (4-1), que viria a ditar a saída do antecessor de Vasco Seabra, o uruguaio Gonzalo García.



No entanto, o atual líder dos 'lobos' rejeitou estabelecer ligações com o anterior encontro e a ideia de que haja lições a retirar para o momento atual.



"O Estoril Praia, entretanto, mudou a forma de jogar desde aí. Nós também somos uma equipa diferente comparativamente a essa altura. São equipas que passaram para um outro patamar e estão num momento de forma diferente, por isso acredito que o jogo não terá tantas semelhanças assim", analisou.



Depois do embate com o Estoril Praia, Vasco Seabra terá completado uma metade de campeonato ao serviço do Arouca e, em jeito de balanço, referiu com agrado a possibilidade de ultrapassar a barreira dos 30 pontos, em caso de vitória.



"É um bom tónico [passar a marca dos 30 pontos], porque queremos dar sequência para uma segunda vitória seguida também. Queremos ganhar em casa, que já não acontece desde o jogo com o Moreirense, perante os nossos adeptos. Amanhã [domingo] faremos o equivalente a uma volta aqui em Arouca. Nestes 16 jogos desde que cá estamos, fizemos 21 pontos e temos a possibilidade de acabar a metade a fazer 24. Passámos a ser uma das equipas com melhor defesa neste período e marcámos em quase todos os jogos, que também é importante", constatou.



Pablo Gonzálbez e Nino Galovic permanecem como únicas baixas médicas confirmadas para a convocatória arouquense.



Na 26.ª jornada da I Liga, o Arouca, 12.º classificado, com 28 pontos, defronta, no seu reduto, o Estoril Praia, oitavo, com 35, a partir das 15:30 de domingo, sob arbitragem de Anzhony Rodrigues, da associação da Madeira.