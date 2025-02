Vasco Seabra renova contrato com o Arouca

Ainda que o começo de Seabra no emblema da Serra da Freita não tenha sido o mais auspicioso, com apenas um ponto nas primeiras quatro jornadas e a eliminação da Taça de Portugal diante do Farense (3-2), a equipa encarreirou para uma série de resultados que permitiu a fuga à zona de despromoção.Tendo chegado a assumir o estatuto de lanterna-vermelha do campeonato, o Arouca é agora 12.º classificado, com 25 pontos, mais cinco do que a 16.ª posição, lugar de play-off, ocupado pelo AFS.No sábado, a partir das 18h00, os comandados de Vasco Seabra defrontam o FC Porto, terceiro da I Liga, com 47 pontos, no Estádio Municipal de Arouca, sob arbitragem de João Gonçalves.