Vasco Sousa, do Moreirense, volta a fraturar perónio da perna direita

O jogador, de 22 anos, deixou o relvado de maca, aos 45+6 minutos do jogo que o Moreirense perdeu hoje, diante do Benfica (4-0), para a 14.ª jornada do campeonato, após mostrar-se queixoso numa falta cometida por Sudakov e sair do retângulo de jogo a 'coxear' após uma disputa de bola com Pavlidis.



O emblema da vila de Moreira de Cónegos avançou também aos jornalistas que ainda não "há um tempo estimado" para a paragem de Vasco Sousa, devendo ser conhecido ao longo da próxima semana.



Emprestado aos minhotos pelo FC Porto, o médio já tinha fraturado o perónio da perna direita em 16 de fevereiro de 2025, no triunfo dos 'dragões' sobre o Farense (1-0), para a 22.ª jornada da edição 2024/25 da I Liga, após sofrer uma falta de Zé Carlos, agora jogador do Gil Vicente.



O futebolista voltou a treinar com o plantel principal 'azul e branco' em 14 de maio e integrou a convocatória para o Mundial de clubes realizado nos Estados Unidos, em junho e julho, mas só voltou oficialmente a competir na presente temporada, na vitória do Moreirense sobre o Rio Ave (3-1), para a quinta jornada do campeonato, em 13 de setembro.



