Vice-presidente do Vitória de Guimarães confirma contratação de Alioune Ndoye

“Está contratado. É uma questão burocrática, apenas e só [que impede a sua oficialização]. Está aí a chegar”, disse o também administrador da SAD vitoriana aos jornalistas, à margem da visita do plantel à Câmara Municipal de Guimarães, acompanhada por vários adeptos do clube.



O senegalês, de 23 anos, vai cumprir a primeira experiência em solo luso após jogar na I Liga helvética entre fevereiro e maio, período em que contribuiu com seis golos em 15 partidas oficiais para a equipa de Genebra se tornar vice-campeã, apenas superada pelo Basileia.



O ponta de lança de 1,91 metros de altura deixou o país natal no verão de 2020 para representar o Valmiera, clube da Letónia pelo qual marcou 44 golos em 99 desafios até 2024, precisamente o ano em que mais se destacou, ao marcar por 22 vezes, já depois de se ter sagrado campeão em 2022.



Alioune Ndoye é a 10.ª contratação do Vitória de Guimarães para a época 2025/26, a par do guarda-redes Juan Castillo, dos defesas centrais Miguel Nóbrega, Thiago Balieiro, Paulo Vítor e Rodrigo Abascal, do lateral esquerdo Lebedenko, do médio Mitrovic e dos extremos Fabio Blanco e Oumar Camara.