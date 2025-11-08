Vicens não desiste de subir na classificação

Os bracarenses somaram por derrotas as duas últimas partidas, com o FC Porto, no Estádio do Dragão, para o campeonato (2-1), e com o Genk, em casa, na quinta-feira, na Liga Europa (4-3), após quatro vitórias seguidas em todas as provas.



O Sporting de Braga está a nove pontos do quarto lugar, ocupado pelo Gil Vicente, mas o treinador descarta a ideia de ser imperioso vencer o Moreirense para não tornar irreversível essa distância.



“Irreversível é quando não houver pontos [para recuperar]. Não vamos falar de consequências irreversíveis quando estamos em quatro competições. Não creio que tenhamos que preparar o jogo pensando nisso, mas sim como se defronta o Moreirense, uma equipa bem organizada, com um muito bom arranque de temporada, e no esforço, no ser equipa e na agressividade que temos que ter para ganhar”, afirmou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.



Diante dos ‘cónegos’, que seguem na frente dos ‘arsenalistas’ com mais cinco pontos, o “desejo e ambição” é voltar aos triunfos para a equipa se ressarcir dos “dois resultados negativos” e “dar sinais de que segue numa linha de crescimento”.



“O processo é que nos vai levar a estar mais perto da baliza adversária do que da nossa e nestas duas derrotas foi isso que aconteceu”, disse.



O treinador espanhol elogiou a exibição da equipa na primeira parte com os belgas, assumindo que o golo do 1-1 sofrido em cima do intervalo "afetou animicamente os jogadores".



Contudo, Carlos Vicens reforçou não ter dúvidas de que “a equipa está no caminho certo”.



“Temos que ter tranquilidade, disse isso aos jogadores: não pensem por um momento que estas derrotas fazem com que não confie em vocês. Estou com vocês a 100% porque vejo o que trabalham todos os dias, e a médio, longo prazo, o futebol vai premiar-nos”, frisou.



O treinador admitiu que a equipa pode ser mais madura em determinados momentos do jogo, mas recusou-se a apontar erros individuais, porque “tudo tem a ver com o coletivo”.



“O Lukas [Hornicek] podia ter demorado um pouco mais na saída no último lance da primeira parte com o FC Porto [que dá o empate]? Sim, mas são situações que nos fazem aprender e tudo contribui para que sejamos uma equipa mais adulta. Mas, se quisermos ser só uma equipa adulta e gerir o jogo, não vamos ganhar ao Moreirense”, advertiu.



Sporting de Braga, sétimo classificado, com 13 pontos, e Moreirense, sexto, com 18, defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.