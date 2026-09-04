Vicens pede "jogo sério" do Sp. Braga em Alverca





(Com Lusa)

Na conferência de imprensa de antevisão, o Carlos Vicens alertou que "o Alverca colocou dificuldades ao FC Porto e a Sporting”.“É verdade que ainda não venceu com o novo treinador [Sérgio Ferreira], mas é uma equipa que tem um trabalho que vem de trás e que se deteta quando se observa como joga, quer no ataque como na defesa. Tem ideias muito interessantes e não tenho dúvidas que vamos ter dificuldades em Alverca”, disse.Por isso, o treinador espanhol dos minhotos quer o Sporting de Braga a “fazer um jogo sério” e com uma “muito boa versão em muitos registos” para alcançar a vitória.Os bracarenses venceram, na segunda-feira, o Vitória de Guimarães (1-0), primeiro triunfo no campeonato, ainda que conte com menos dois jogos, pelos adiamentos dos encontros com o Gil Vicente e Estrela da Amadora, da segunda e terceira rondas.“Estado anímico? A equipa sabe que ganhou na segunda-feira, mas que isto não para e que o calendário cada vez mais se vai tornar exigente e tem que dar uma resposta eficiente e contundente a cada três, quatro dias”, avisou.O mercado fecha hoje, mas o treinador não espera entradas ou saídas, lembrando, contudo, que “há mercados ainda abertos” e que, na temporada passada, o Sporting de Braga perdeu Roger já após o fecho do mercado em Portugal para os sauditas do Al Ittihad.Em oito jogos, o Sporting de Braga só sofreu dois golos, mantendo a sua baliza inviolável em sete dessas partidas, mas o técnico não está satisfeito com os golos sofridos em Moreira de Cónegos que ditaram um empate 2-2.“Os dois golos sofridos com Moreirense ainda me doem. É o único jogo fora na liga e sofremos dois golos, o que não pode acontecer num jogo em que tens 0,2 de golos esperados [de sofrer]. Perdemos dois pontos e não queremos que isso se repita. Agora voltamos a jogar fora e vamos trabalhar para minimizar o que o adversário nos pode fazer. Temos de continuar a ser eficaz, rigorosos no ataque e na defesa”, disse.Carlos Vicens anunciou que Arrey-Mbi está recuperado e que os outros lesionados evoluem “positivamente”, prevendo para a semana outros regressos, com a exceção de Niakaté, com um processo de recuperação mais lento pela gravidade da lesão (tendão de Aquiles) - de fora, continuam Gorby, Ricardo Horta e Huseinbasic.O Sporting de Braga, nono classificado (e menos dois jogos), com quatro pontos, e o Alverca, 16.º, com dois, defrontam-se a partir das 18:00 de sábado, no Estádio FC Alverca, jogo que será arbitrado por Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora.