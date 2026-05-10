Futebol Nacional
Vicens promete Sp. Braga a "jogar para ganhar" ao Benfica
O treinador Carlos Vicens admite que a equipa do Sporting de Braga ficou abalada por falhar a final da Liga Europa, mas garante que os 'Guerreiros do Minho' vão amanhã ao recinto do Benfica jogar para ganhar, na 33.ª jornada da I Liga.
Na quinta-feira, na Alemanha, o Sporting de Braga foi eliminado nas meias-finais da Liga Europa pelo Friburgo (3-1), falhando a qualificação para a final da prova, num jogo em que ficou reduzido a 10 unidades logo aos sete minutos.
“A equipa ficou triste por não ter tido essa recompensa pela eliminatória que fez, estivemos realmente perto de o conseguir, a equipa sentiu-se capaz de ter chegado à final”, disse hoje em conferência de imprensa.
Ao jogo 60 da temporada, Carlos Vicens explicou que vai fazer a gestão como tem feito ao longo da temporada.
“Já levámos uns dias a tratar de recuperar os jogadores, primeiro mentalmente, mostrar-lhes o orgulho que temos pelo que têm feito nesta temporada, apesar de não terem uma recompensa em forma de resultado no último jogo. Depois, temos a questão física, temos que gerir um pouco mais as cargas”, afirmou.
O técnico espanhol disse não temer um efeito negativo da eliminação da Liga Europa.
“Tudo o que tiver, a equipa vai dar. Vamos dar 100 por cento, mas estes 100 por cento não são iguais a semanas em que não tens viagens, jogos a meio da semana e um esforço coletivo grande depois de um jogo com menos um durante muito tempo, mas não vamos usar isso como desculpa. Vamos entrar para ganhar o jogo”, assegurou.
Os bracarenses ainda não confirmaram matematicamente o quarto lugar, mas basta-lhes um ponto para atingir esse objetivo e o Benfica luta pelo segundo lugar e precisa de ganhar, pelo que espera “um jogo mais difícil”.
Zalazar tem sido notícia na imprensa como sendo alvo do interesse de Benfica e Sporting, o que para o treinador “é normal” e “faz parte de ser um jogador de um clube grande como o Braga”.
“Quando competes a alto nível numa equipa com uma ideia clara de jogo, chamas a atenção e tens que gerir isso sendo jogador a esse nível o máximo de tempo possível. Afetado por isso? Não, sinto-o como ao outros afetado por não terem chegado à final [da Liga Europa]”, disse.
Ricardo Horta viajou para a Alemanha e até esteve no banco de suplentes, mas Carlos Vicens referiu que o papel do capitão foi mais de “dar apoio moral” do que verdadeiramente “estar disponível porque tinha passado pouco tempo” da lesão.
“Estou convencido de, com o Ricardo, havendo alguma possibilidade de participar, isso vai dar-se porque ele é um jogador que não quer perder um minuto de treino”, referiu, acrescentando que em relação aos outros lesionados nenhum deve recuperar para treinar, pelo que Niakaté, Barisic, Arrey-Mbi, Diego Rodrigues e Grillitsch serão baixas.
Sporting de Braga, quarto classificado, com 57 pontos, e Benfica, segundo, com 76, defrontam-se a partir das 20:15 de segunda-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, jogo que será arbitrado por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.
“A equipa ficou triste por não ter tido essa recompensa pela eliminatória que fez, estivemos realmente perto de o conseguir, a equipa sentiu-se capaz de ter chegado à final”, disse hoje em conferência de imprensa.
Ao jogo 60 da temporada, Carlos Vicens explicou que vai fazer a gestão como tem feito ao longo da temporada.
“Já levámos uns dias a tratar de recuperar os jogadores, primeiro mentalmente, mostrar-lhes o orgulho que temos pelo que têm feito nesta temporada, apesar de não terem uma recompensa em forma de resultado no último jogo. Depois, temos a questão física, temos que gerir um pouco mais as cargas”, afirmou.
O técnico espanhol disse não temer um efeito negativo da eliminação da Liga Europa.
“Tudo o que tiver, a equipa vai dar. Vamos dar 100 por cento, mas estes 100 por cento não são iguais a semanas em que não tens viagens, jogos a meio da semana e um esforço coletivo grande depois de um jogo com menos um durante muito tempo, mas não vamos usar isso como desculpa. Vamos entrar para ganhar o jogo”, assegurou.
Os bracarenses ainda não confirmaram matematicamente o quarto lugar, mas basta-lhes um ponto para atingir esse objetivo e o Benfica luta pelo segundo lugar e precisa de ganhar, pelo que espera “um jogo mais difícil”.
Zalazar tem sido notícia na imprensa como sendo alvo do interesse de Benfica e Sporting, o que para o treinador “é normal” e “faz parte de ser um jogador de um clube grande como o Braga”.
“Quando competes a alto nível numa equipa com uma ideia clara de jogo, chamas a atenção e tens que gerir isso sendo jogador a esse nível o máximo de tempo possível. Afetado por isso? Não, sinto-o como ao outros afetado por não terem chegado à final [da Liga Europa]”, disse.
Ricardo Horta viajou para a Alemanha e até esteve no banco de suplentes, mas Carlos Vicens referiu que o papel do capitão foi mais de “dar apoio moral” do que verdadeiramente “estar disponível porque tinha passado pouco tempo” da lesão.
“Estou convencido de, com o Ricardo, havendo alguma possibilidade de participar, isso vai dar-se porque ele é um jogador que não quer perder um minuto de treino”, referiu, acrescentando que em relação aos outros lesionados nenhum deve recuperar para treinar, pelo que Niakaté, Barisic, Arrey-Mbi, Diego Rodrigues e Grillitsch serão baixas.
Sporting de Braga, quarto classificado, com 57 pontos, e Benfica, segundo, com 76, defrontam-se a partir das 20:15 de segunda-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, jogo que será arbitrado por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.
(Com Lusa)