Vicens promete Sp. Braga a "jogar para ganhar" ao Benfica





(Com Lusa)

Na quinta-feira, na Alemanha, o Sporting de Braga foi eliminado nas meias-finais da Liga Europa pelo Friburgo (3-1), falhando a qualificação para a final da prova, num jogo em que ficou reduzido a 10 unidades logo aos sete minutos.“A equipa ficou triste por não ter tido essa recompensa pela eliminatória que fez, estivemos realmente perto de o conseguir, a equipa sentiu-se capaz de ter chegado à final”, disse hoje em conferência de imprensa.Ao jogo 60 da temporada, Carlos Vicens explicou que vai fazer a gestão como tem feito ao longo da temporada.“Já levámos uns dias a tratar de recuperar os jogadores, primeiro mentalmente, mostrar-lhes o orgulho que temos pelo que têm feito nesta temporada, apesar de não terem uma recompensa em forma de resultado no último jogo. Depois, temos a questão física, temos que gerir um pouco mais as cargas”, afirmou.O técnico espanhol disse não temer um efeito negativo da eliminação da Liga Europa.“Tudo o que tiver, a equipa vai dar. Vamos dar 100 por cento, mas estes 100 por cento não são iguais a semanas em que não tens viagens, jogos a meio da semana e um esforço coletivo grande depois de um jogo com menos um durante muito tempo, mas não vamos usar isso como desculpa. Vamos entrar para ganhar o jogo”, assegurou.Os bracarenses ainda não confirmaram matematicamente o quarto lugar, mas basta-lhes um ponto para atingir esse objetivo e o Benfica luta pelo segundo lugar e precisa de ganhar, pelo que espera “um jogo mais difícil”.Zalazar tem sido notícia na imprensa como sendo alvo do interesse de Benfica e Sporting, o que para o treinador “é normal” e “faz parte de ser um jogador de um clube grande como o Braga”.“Quando competes a alto nível numa equipa com uma ideia clara de jogo, chamas a atenção e tens que gerir isso sendo jogador a esse nível o máximo de tempo possível. Afetado por isso? Não, sinto-o como ao outros afetado por não terem chegado à final [da Liga Europa]”, disse.Ricardo Horta viajou para a Alemanha e até esteve no banco de suplentes, mas Carlos Vicens referiu que o papel do capitão foi mais de “dar apoio moral” do que verdadeiramente “estar disponível porque tinha passado pouco tempo” da lesão.“Estou convencido de, com o Ricardo, havendo alguma possibilidade de participar, isso vai dar-se porque ele é um jogador que não quer perder um minuto de treino”, referiu, acrescentando que em relação aos outros lesionados nenhum deve recuperar para treinar, pelo que Niakaté, Barisic, Arrey-Mbi, Diego Rodrigues e Grillitsch serão baixas.Sporting de Braga, quarto classificado, com 57 pontos, e Benfica, segundo, com 76, defrontam-se a partir das 20:15 de segunda-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, jogo que será arbitrado por João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.