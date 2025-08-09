Vicens quer "entrar a ganhar"
O treinador Carlos Vicens quer inverter a tendência do Sporting de Braga nos últimos anos e começar o novo campeonato com uma vitória, mas espera dificuldades na receção ao Tondela, no domingo.
“O Sporting de Braga quer fazer um grande jogo para dar uma alegria aos nossos adeptos. Vimos de uma tradição muito negativa nos primeiros jogos do campeonato nas últimas temporadas e vamos tentar romper com essa estatística”, disse, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Tondela.
A vitória sobre o Marítimo, fora (2-0), em 2021/22 é a única na primeira jornada nas últimas cinco temporadas.
Questionado sobre se o Sporting de Braga pode intrometer-se na luta pelo título, Carlos Vicens foi lacónico: “temos 0,4 % de ganhar o título, saiu [uma sondagem] num canal de televisão: o meu foco está no jogo de amanhã [domingo]”.
Na quinta-feira, o Sporting de Braga venceu, na Roménia, o Cluj por 2-1, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, e já tem três jogos oficiais realizados, o que se por um lado dá mais “rodagem” e a oportunidade de “ver mais jogadores em competição”, por outro tem a “desvantagem” de um jogo a meio da semana, uma viagem longa e apenas um treino de preparação para a receção aos tondelenses, que foi este sábado.
No final do jogo com o Cluj, Carlos Vicens disse que havia muito a melhorar no ritmo de jogo e hoje voltou a frisar essa ideia, admitindo que esperava que a equipa estivesse noutro patamar nesse item.
“Sim [esperava]. Falámos com os jogadores após o jogo e há coisas que temos que ir melhorando. Estamos satisfeitos pelo esforço e pela atitude dos jogadores em quererem aplicar as ideias de um novo treinador, mas há muitas, muitas coisas que temos que melhorar e essa [ritmo] é uma delas. No geral, estou contente, sobretudo com o que tenho visto dos jogadores no dia-a-dia, isso dá-me confiança”, disse.
Afirmando estar “muito contente” com o plantel que tem à disposição, mas notando que o mercado só fecha no final do mês de agosto, o treinador disse esperar que “a equipa faça um bom jogo, que seja agressiva e exigente” e “que faça tudo para ganhar”, rejeitando, contudo, favoritismo: “essa palavra para mim não existe”.
Na véspera da estreia no campeonato português, o técnico espanhol, ex-adjunto de Pep Guardiola nos ingleses do Manchester City, deixou elogios ao futebol nacional.
“É um futebol muito competitivo, em que toda a Europa põe os olhos, com muitos talentos jovens e também a nível de treinadores, com muitos a fazer as coisas muito bem por todo o mundo. Os jogos são muito difíceis em todos os fins de semana, não podes relaxar”, disse.
O médio João Moutinho é baixa certa, tendo que cumprir castigo pela expulsão na última jornada da época passada, na receção ao Benfica (1-1), tal como Robson Bambu (lesionado).
Sporting de Braga e Tondela defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.
