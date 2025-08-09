Vicens quer "entrar a ganhar"

“O Sporting de Braga quer fazer um grande jogo para dar uma alegria aos nossos adeptos. Vimos de uma tradição muito negativa nos primeiros jogos do campeonato nas últimas temporadas e vamos tentar romper com essa estatística”, disse, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Tondela.



A vitória sobre o Marítimo, fora (2-0), em 2021/22 é a única na primeira jornada nas últimas cinco temporadas.



Questionado sobre se o Sporting de Braga pode intrometer-se na luta pelo título, Carlos Vicens foi lacónico: “temos 0,4 % de ganhar o título, saiu [uma sondagem] num canal de televisão: o meu foco está no jogo de amanhã [domingo]”.



Na quinta-feira, o Sporting de Braga venceu, na Roménia, o Cluj por 2-1, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, e já tem três jogos oficiais realizados, o que se por um lado dá mais “rodagem” e a oportunidade de “ver mais jogadores em competição”, por outro tem a “desvantagem” de um jogo a meio da semana, uma viagem longa e apenas um treino de preparação para a receção aos tondelenses, que foi este sábado.



No final do jogo com o Cluj, Carlos Vicens disse que havia muito a melhorar no ritmo de jogo e hoje voltou a frisar essa ideia, admitindo que esperava que a equipa estivesse noutro patamar nesse item.



“Sim [esperava]. Falámos com os jogadores após o jogo e há coisas que temos que ir melhorando. Estamos satisfeitos pelo esforço e pela atitude dos jogadores em quererem aplicar as ideias de um novo treinador, mas há muitas, muitas coisas que temos que melhorar e essa [ritmo] é uma delas. No geral, estou contente, sobretudo com o que tenho visto dos jogadores no dia-a-dia, isso dá-me confiança”, disse.



Afirmando estar “muito contente” com o plantel que tem à disposição, mas notando que o mercado só fecha no final do mês de agosto, o treinador disse esperar que “a equipa faça um bom jogo, que seja agressiva e exigente” e “que faça tudo para ganhar”, rejeitando, contudo, favoritismo: “essa palavra para mim não existe”.



Na véspera da estreia no campeonato português, o técnico espanhol, ex-adjunto de Pep Guardiola nos ingleses do Manchester City, deixou elogios ao futebol nacional.



“É um futebol muito competitivo, em que toda a Europa põe os olhos, com muitos talentos jovens e também a nível de treinadores, com muitos a fazer as coisas muito bem por todo o mundo. Os jogos são muito difíceis em todos os fins de semana, não podes relaxar”, disse.



O médio João Moutinho é baixa certa, tendo que cumprir castigo pela expulsão na última jornada da época passada, na receção ao Benfica (1-1), tal como Robson Bambu (lesionado).



Sporting de Braga e Tondela defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.