Vicens quer "mente fria" e mudança de "chip" para bater Estoril Praia

Os bracarenses ainda não confirmaram matematicamente o quarto lugar, mas têm cinco pontos de vantagem sobre o quinto, o Famalicão, recebendo os ‘canarinhos’ no domingo entre jogos da uma eliminatória europeia, que podem colocar a equipa na final da Liga Europa 15 anos depois de ter perdido (1-0) a que disputou com o FC Porto, em Dublin.



Apesar de reconhecer que jogadores e equipa técnica “não são alheios ao momento histórico”, o treinador espanhol frisou que é preciso ter “a mente o mais fria possível” para tomar decisões.



“Não diria que é outro desporto, mas é muito diferente ser treinador de uma equipa que só compete semana a semana e de outra que tem 58, 59 ou 60 jogos por ano, tens que modificar a forma como trabalhas. Quando jogas a cada três dias, não há tempo para a mente pensar em outras coisas”, disse.



O Sporting de Braga jogou na quinta-feira a primeira mão das meias-finais, tendo obtido uma vitória ao cair do pano sobre os alemães do Friburgo (2-1).



Do grupo de oito lesionados, nenhum treinou integrado com a equipa e Vicens quer analisar “como passam as horas nos corpos” dos jogadores para saber quem jogará no domingo.



“Há que priorizar muito a recuperação e mudar de ‘chip’ de uma competição para a outra, assim como gerir cargas”, disse.



Os estorilistas somam cinco derrotas seguidas, mas Carlos Vicens deixou elogios à equipa ‘canarinha’.



“Vamos jogar contra uma equipa que é ofensiva, ataca muito e bem, com muita mobilidade, tem qualidade individual e gera ocasiões de golo, dificultando a vida a todos os rivais. Vem de uma sequência que não é a melhor, mas isso acontece durante uma temporada, há altos e baixos. Vamos querer estar ao melhor nível possível para ganhar”, disse.



Carlos Vicens tem chamado vários jogadores da equipa B, que tem um jogo decisivo no domingo para tentar manter-se na Liga 3: “Temos que gerir isso, tentando prejudicar o menos possível a nossa equipa secundária, mas sabemos que é difícil e que tem um jogo muito importante. Temos que ver o que se passa na nossa enfermaria”.



Ricardo Horta é o mais recente lesionado, falhando pelo menos a receção aos ‘canarinhos’ e a deslocação à Alemanha, depois de confirmada a lesão muscular na coxa direita, que o fez sair a meio da primeira parte, na quinta-feira.



O treinador lamentou a lesão do capitão, mas mostrou esperança que não seja impeditiva de ser chamado para o Mundial2026.



“Espero que recupere o melhor e o antes possível e tenha a oportunidade de ir ao Mundial, porque merece e seria duro para ele não ir. Agora é recuperar e estou convencido pelo profissional que é vai minimizar os prazos de recuperação”, disse.



Victor Gómez também saiu tocado, com um traumatismo forte na mão esquerda e falha igualmente o jogo com o Estoril Praia, mas deve estar apto para quinta-feira.



Niakaté, Barisic, Arrey-Mbi, Diego Rodrigues, Grillitsch e Gabri Martínez são as outras baixas para domingo, mas Moscardo, que cumpriu castigo no jogo europeu com os germânicos, já poderá ser opção.



Sporting de Braga, quarto classificado, com 56 pontos, e Estoril Praia, 10.º, com 37, defrontam-se a partir das 18:00 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Anzhony Rodrigues, da Associação de Futebol da Madeira.