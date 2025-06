Victor Seabra Franco reconduzido na presidência do Casa Pia

Em assembleia-geral eleitoral, que decorreu entre as 10:00 e as 20:00 no auditório do Estádio Pina Manique, em Lisboa, Victor Seabra Franca, que cmanda desde 2006, liderou a lista única que concorreu aos órgãos sociais do clube casapiano, num universo de 59 votantes.



A lista A, única a candidatar-se para os órgãos sociais do Casa Pia, é praticamente igual à equipa que estava em exercício.



Como tal, mantêm-se como vice-presidentes de Victor Seabra Franco na direção Manuel da Costa Mateus e Paulo Cardiga Gonçalves, sendo vogais Hélder Tavares, João Teixeira, Sérgio Ferreira e Carla Tiago, que também permanecem nos cargos.



António Guilhermino Rodrigues continuará a ser o presidente da Assembleia-Geral dos ‘gansos’, acompanhado pelo vice-presidente Luís Gonçalves Vaz, enquanto o Conselho Fiscal se manterá presidido por Pedro Vale Luís e Rui Alves como ‘vice’.



Victor Seabra Franco, de 74 anos, desempenhará o sétimo mandato consecutivo à frente do conjunto lisboeta e deverá ser o representante do clube na SDUQ, tal como até aqui, sendo a gerência designada em 18 de junho.



O Casa Pia figura na elite do futebol português desde a temporada 2022/23 e, na época que agora terminou, bateu o seu recorde de pontos, com 45, no nono lugar.