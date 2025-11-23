Vila Meã vence Leixões no prolongamento e segue para ‘oitavos’ da Taça

O capitão Meneses foi o herói da eliminatória, ao anotar o golo do triunfo aos 114 minutos, aproveitando um ressalto na área após um canto, num jogo que ficou ainda marcado por duas expulsões, a primeira do guarda-redes visitante Stefanovic, numa fase ainda precoce, aos 21 minutos, com as duas equipas a ficarem igualadas aos 100 minutos, após vermelho direto exibido a Ricardo Costa.



O Leixões ainda mostrou ter-se deslocado a Vila Meã para seguir em frente na Taça, adiantando-se por intermédio de José Bica, aos 14 minutos, mas os anfitriões igualaram ainda antes do intervalo, através de Joy, aos 44.



Ao terceiro jogo como visitante na Taça, sempre diante de equipas de escalões inferiores, o Leixões cedo tratou de esfriar o ímpeto dos locais, ao ganhar vantagem aos 14 minutos, num contra-ataque iniciado por Salvador Agra e concluído por José Bica, após contornar o guarda-redes no fim de uma correria de quase meio-campo.



As duas equipas apresentaram-se com uma proposta de futebol positivo, mas o lado mais associativo dos forasteiros viria a sofrer um revés aos 21 minutos, quando Stefanovic desentendeu-se com um colega da defesa e meteu as mãos à bola fora da grande área e foi expulso.



O lado mais prático do Vila Meã começou a render algumas aproximações e um ou outro remate, ainda que sem perigo para Morro, apenas batido aos 44 minutos, numa emenda ao segundo poste de Joy, após cruzamento tenso de Jota Alves a partir da esquerda.



Um novo erro defensivo do Leixões praticamente no arranque do segundo tempo, aos 49 minutos, quase valeu a reviravolta ao Vila Meã, mas o remate de Joel Carvalho, isolado, proporcionou uma extraordinária intervenção de Morro, num ‘duelo’ que se repetiu aos 71, com o mesmo desfecho.



A eliminatória parecia caminhar para as grandes penalidades, mas Meneses, na sequência de um canto, ganhou um ressalto na área do Leixões e desviou a bola para o fundo das redes, levando à ‘loucura’ os adeptos do Vila Meã, equipa que, com este triunfo, iguala a melhor prestação de sempre na Taça, reeditando a temporada 2005/06.

