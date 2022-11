Vilafranquense e Vitória de Guimarães empatam sem golos na Taça da Liga

Com este empate entre equipas que militam na I e na II Liga de futebol, respetivamente, o referido grupo é então liderado pelo Boavista, que na sexta-feira venceu diante da BSAD, por 3-2. Já vitorianos e ribatejanos somam um ponto cada.



A formação comandada por Moreno entrou dominadora, mas, a espaços, a turma de Rui Borges ia chegando à área contrária, tendo sido, inclusive, da equipa da casa o principal lance de perigo da primeira parte.



Aos 28 minutos, Edson Farias apareceu à entrada da área para rematar rasteiro, muito próximo do poste direito da baliza defendida por Bruno Varela.



Em cima do intervalo, Jota Silva também disparou com perigo, mas as equipas rumaram aos balneários com o marcador a registar um empate sem golos.



Na etapa complementar, esperava-se uma resposta por parte do Vitória de Guimarães, sendo que a mesma chegou à entrada para os últimos 30 minutos.



Na conversão de um canto de Tiago Silva à direita do ataque, o defesa Tounkara surge ao primeiro poste, valendo a excelente intervenção de Pedro Trigueira. Todavia, a bola acabaria por sobrar para a entrada da área, onde estava o outro defesa, Ibrahima Bamba, que de pronto rematou novamente com bastante perigo.



Aos 80 minutos, foi a vez do Vilafranquense criar perigo, no entanto, Bernardo Martins não teve arte e engenho para aproveitar uma defesa incompleta de Bruno Varela, tentando picar a bola sobre o guarda-redes da equipa de Guimarães.



Os vimaranenses ainda se aproximaram da área contrária nos instantes finais, mas sem conseguirem alterar o marcador final.







Jogo disputado no Estádio Municipal de Rio Maior.



Vilafranquense -- Vitória de Guimarães, 0-0.







Equipas:



- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Anthony Correia, Gabriel Pereira, Eric Veiga, Luís Silva (Ricardo Dias, 90+3), André Ceitil, Idrissa Dioh (Umaro Baldé, 88), Edson Farias (Leandro Tipote, 72), Bernardo Martins e Balla Sangaré (Edson Mucuana, 90+3).



(Suplentes: Lucas Moura, Thiago Freitas, Kike Hermoso, Umaro Baldé, Edson Mucuana, Ricardo Dias, Sílvio e Leandro Tipote).



Treinador: Rui Borges.



- Vitória de Guimarães: Bruno Varela, Bruno Gaspar (Jonathan Mutombo, 68), Mamadou Tounkara, Ibrahima Bamba, Ryoya Ogawa, Dani Silva, Matheus Índio (Gonçalo Nogueira, 67), Tiago Silva (Gonçalo Pinto, 81), André Silva (Michael Johnston, 66), Jota Silva e Safira (Anderson Silva, 81).



(Suplentes: Rafa, Hélder Sá, Anderson Silva, Jonathan Mutombo, Gonçalo Nogueira, Afonso Freitas, Rui Correia, Michael Johnston e Gonçalo Pinto).



Treinador: Moreno.







Árbitro: André Narciso (AF Setúbal).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Tiago Silva (11), André Ceitil (19), Bruno Gaspar (35) e Anderson Silva (87).



Assistência: 333 espetadores.