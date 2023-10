Vilar de Perdizes não espera facilitismos frente ao FC Porto

Ciente das dificuldades que vai encontrar no embate histórico com o FC Porto, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, o técnico destacou que este será “especial” para a equipa da aldeia de Vilar de Perdizes, no distrito de Vila Real, garantindo que, apesar da ansiedade das últimas semanas, o plantel estará focado na luta pela continuidade na competição.”, frisou em conferência de imprensa.O técnico transmontano acredita que o FC Porto irá cumprir o que denomina de “histórico” da equipa na Taça de Portugal, em especial nesta terceira ronda, a começar pelo “não facilitismo” de Sérgio Conceição.”, reiterou o técnico.Embora acredite que a probabilidade de o Vilar de Perdizes conseguir avançar na competição seja ínfima, Vítor Gamito defendeu que a equipa tem de se “agarrar” aos “0,1 ou 1%” de hipóteses para conseguir ser competitiva dentro de campo.Admirador confesso da exigência de Sérgio Conceição, Vítor Gamito acredita que o treinador dos "dragões" eleva a fasquia “de uma forma praticamente inalcançável”, mas quer ver os "guerreiros da raia" a lutar pela passagem à próxima fase da competição, destacando que o FC Porto não tem “100%” de hipóteses de vencer o confronto no municipal de Chaves.“Obviamente que é um sonho (jogar com o FC Porto), sabemos que a probabilidade é remota (de passarmos a eliminatória), mas não consigo entrar em nenhum jogo que não seja para competir. Se toda a gente soubesse o resultado do jogo, não íamos ter o estádio lotado amanhã (sexta-feira)”, vincou.A juntar a isto, Vítor Gamito destacou o caráter “bastante ofensivo” da sua equipa, garantindo que esta não irá descurar a baliza do adversário.O Vilar de Perdizes, sexto classificado da Série A do Campeonato de Portugal, recebe o FC Porto, da I Liga, vencedor da Taça de Portugal por 19 vezes, a última em 2022/2023, em 20 de outubro, às 20h45, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves.