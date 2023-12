Vilaverdense fez "prova de vida" positiva frente à União de Leiria

O Vilaverdense entrou apostado em virar o ciclo negativo, após três derrotas consecutivas, teve mais iniciativa e conseguiu, por processos mais simples, acercar-se mais vezes da baliza de Kieszek, ainda assim sem grande trabalho na primeira parte.



Gonçalo Teixeira protagonizou os melhores momentos de ataque da formação de Vila Verde, que fez agora de Penafiel o seu reduto, mas seria Harramiz a fazer a diferença no resultado, aos 19 minutos, ao desviar de cabeça um cruzamento do lateral Rafael Viegas.



Menos pressionada, a União de Leiria entrou demasiado expectante, mostrou lentidão com bola e pouca agressividade sem ela, reagindo apenas a partir de uma bola no ‘ferro’ atirada por Arsénio, aos 29 minutos, após recuperação alta de Marco Baixinho.



A primeira parte ficou a dever à excelência e a segunda foi uma cópia, com a diferença a estabelecer-se apenas no maior tempo de posse de bola e iniciativa para os leirienses, mas sem grande tradução em termos de oportunidades de golo.



Pertenceu a Jair Matheus o melhor lance dos forasteiros, já nos descontos, mas o avançado brasileiro cabeceou ao lado. Já o Vilaverdense, obrigado a recuar linhas, congelou ao máximo o tempo de jogo, mas foi quem mais perto ficou de marcar, em transições, por Bruno Silva, aos 84 e 85 minutos.



Na tabela, o Länk Vilaverdense mantém o último lugar, agora com sete pontos, enquanto a União de Leiria está provisoriamente no 10.º posto, com 15.



Após o final do encontro, o ambiente 'aqueceu' entre adeptos e jogadores da União de Leiria.







Jogo no Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel.



Länk Vilaverdense – União de Leiria, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Harramiz, 19 minutos.







Equipas:



- Länk Vilaverdense: Rogério Santos, Rafael Viegas, Batista, Gustavo França, Maviram, Lénio, Jair Semedo, Boubacar (André Soares, 75), João Caiado (Ericson, 75), Gonçalo Teixeira (Bruno Silva, 66) e Harramiz (Bakary Konaté, 87).



(Suplentes: Ivo Gonçalves, Armando Lopes, Bakary Konaté, Carlos Freitas, Momo Sacko, Ericson, André Soares, Bruno Silva e Ansu Fati).



Treinador: Sérgio Machado.



- União de Leiria: Kieszek, Marco Baixinho, Bura (Vasco Oliveira, 66), Kaká (Sérgio Ribeiro, 77), Diogo Amado, Ouattara (Lystov, 77), Leandro Silva (Leandro Antunes, 58), Pedro Empis, Lucho Vega, Jair Matheus e Arsénio.



(Suplentes: João Oliveira, Lystov, Valdir Jr., Vasco Oliveira, Cuca, Afonso Valente, Leandro Antunes, João Resende e Sérgio Ribeiro).



Treinador: Vasco Botelho da Costa.







Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lucho Veja (45+3), Pedro Empis (56), Batista (59), Gustavo França (63) e João Caiado (67).



Assistência: Cerca de 250 espetadores.