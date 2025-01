Villas-Boas confirma negociações do FC Porto pelo técnico Martín Anselmi

"Estamos num processo negocial, para conseguir a desvinculação do treinador [Martín Anselmi]. Não me quero alongar, mas as conversas seguem para podermos chegar a bom porto. Há cláusulas no contrato que estamos a debater com o departamento jurídico do Cruz Azul. Temos o desejo de que ele se junte a nós, mas compreendemos que o Cruz Azul queira defender os seus interesses", confirmou o líder do `dragões`.

André Villas-Boas abordou o tema numa intervenção na sala de imprensa do Estádio do Dragão, no final da partida frente aos gregos do Olympiacos, para a Liga Europa de futebol, que os `azuis e brancos` perderam por 1-0, tendo o presidente portista assumido que a equipa atravessa "um momento complicado".

"Quero pedir desculpa à massa associativa, que muito nos tem apoiado. É um momento complicado, difícil de compreender e aceitar. É um tempo de reflexão, de paciência, mas esperando que as vitórias voltem. É isso que os treinadores e os jogadores precisam", afirmou.

Apesar do desaire, o presidente do emblema da cidade do Porto notou "mais sinais de compromisso da equipa", embora considere que a exibição "ainda ficou curta".

"A responsabilidade maior é minha, como presidente. Estou há quase um ano no cargo e nem nos meus piores cenários podia imaginar uma situação como esta", reforçou.

Numa intervenção aberta a perguntas dos jornalistas, André Villas-Boas abordou ainda o processo que levou ao afastamento do avançado Pepê pelo anterior treinador Vítor Bruno, confirmando que o jogador brasileiro foi alvo de uma sanção disciplinar.

"Estamos a atentos a todos os comportamentos. Castigámos o comportamento do jogador por esse `post` que publicou. O jogador será alvo de um processo disciplinar e já o iniciámos. O atleta assumiu a culpa, fez a reflexão e o treinador acreditou que, dando-lhe a titularidade, ele poderia reencontrar a confiança", completou.

Apesar deste momento menos positivo da equipa, o líder dos `dragões` acredita que o FC Porto ainda pode lutar pelos títulos que lhe restam, nomeadamente o campeonato nacional e a Liga Europa, lembrando que "foi feito um investimento na equipa" para que tal aconteça.

"Todos os jogadores estão à procura de recuperar a confiança e será com uma vitória que a vamos ter. Sabemos que estamos a testar a paciência dos adeptos, mas acreditamos que é possível lutar pelo título nacional e pela classificação para a próxima fase da Liga Europa", disse.

O dirigente lamentou a derrota na I Liga, frente ao Nacional, na jornada 17, lembrando que, com um desfecho positivo nesse jogo, a equipa colocaria fim "a quase mil dias sem chegar ao primeiro lugar [do campeonato]".

"É uma realidade triste para o FC Porto. Este plantel foi construído para ganhar títulos. Temos crença que ainda o vamos conseguir, sabendo que, para isso, temos de ter mais compromisso e trabalho", acrescentou.

André Villas-Boas falou ainda, pela primeira vez, sobre o despedimento do treinador Vítor Bruno, agradecendo o trabalho realizado pelo técnico que rendeu Sérgio Conceição no início desta temporada.

"Foi um treinador escolhido por mim, pois acreditei que fosse levar este clube avante. Mas, infelizmente, isso não aconteceu e tivemos de tomar uma medida. Resta agradecer-lhe o trabalho e dedicação que teve esta época, mas também nos sete anos que esteve nesta casa. Sempre lhe demos condições para levar adiante o seu projeto, mas os treinadores estão sempre dependentes dos resultados desportivos para lutar pelos títulos", completou.

Apenas o presidente do FC Porto compareceu na sala de imprensa do Estádio do Dragão, no final da partida frente ao Olympiacos, uma vez que o técnico interino, José Tavares, não teceu comentários sobre o desafio no local.