Villas-Boas defende que FC Porto venceu Benfica com justiça e "grande arbitragem"

O responsável máximo pelos 'azuis e brancos' reagiu à posição crítica apresentada pelo Benfica relativamente à arbitragem do ‘clássico’ realizado na véspera, preferindo não comentar diretamente as declarações do homólogo benfiquista, Rui Costa, e assinalando que, em seu entender, a vitória do FC Porto (3-1) e a prestação positiva do árbitro Miguel Nogueira, da AF Lisboa, não lhe merecem discussão,



“[Queixas do Benfica] Isso tem de perguntar ao próprio [Rui Costa] e vocês tiveram a oportunidade de o confrontar. O presidente do Benfica tem o direito de dizer o que acha bem ou mal, têm de lhe perguntar, fale com ele. De todo, eu acho que foi uma grande arbitragem”, avaliou o dirigente, à entrada para a gala Portugal Football Globes, na Cidade do Futebol, em Oeiras, organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



André Villas-Boas deixou uma posição oposta e de que são os ‘dragões’ quem, ao longo do campeonato, se têm deparado com decisões de arbitragem e VAR em seu prejuízo.



“O FC Porto, esta época, tem experimentado várias decisões que são difíceis de compreender. Basta ver os jogos do FC Porto e as decisões são revertidas pelo VAR nos seus jogos”, apontou o líder portista.



Villas-Boas mostrou-se particularmente crítico relativamente ao Conselho de Arbitragem da FPF, insistindo que a posição do atual campeão nacional deve manter-se inalterável, no sentido de exigir a “imediata suspensão” do Conselho de Arbitragem da FPF, independentemente do ‘timing’ e garantindo que o FC Porto o fará sempre que entender que tal o justifica.



“Quando há suspeições relativamente às nomeações de árbitros, parecem-me ser suficientes para o FC Porto pedir a imediata suspensão do Conselho de Arbitragem. Não vi mais ninguém a fazê-lo, não vi mais nenhuma indignação. Portanto, temos o futebol português envolvido em histórias de suspeição, de corrupção e parece que está tudo normal. Portanto, naturalmente o FC Porto demonstra a sua frustração quando tem de a demonstrar e irá continuar”, realçou.



Confrontado com dados estatísticos que apontam para um maior número de faltas cometidas e, simultaneamente, menos cartões amarelos que os seus concorrentes, Villas-Boas apontou para os resultados e o pleno de vitórias que até ao momento alcançou.



“Compreendo o seu conhecimento estatístico. A estatística que eu conheço é que o FC Porto tem 21 pontos, sete vitórias em sete jogos, essa é a estatística que mais quero”, frisou o presidente portista.



André Villas-Boas elogiou o plantel do FC Porto e o italiano Francesco Farioli, que classificou de “grande treinador”, e transmitiu a sua ambição de alcançar as fases a eliminar da Liga dos Campeões na presente temporada.



“Não é obrigatório, mas gostaríamos que acontecesse, orgulhar-nos-ia e ao futebol português. Esta é uma oportunidade única e histórica para o FC Porto e o futebol português somar pontos no ranking e estabelecer a 6ª posição no ranking coeficiente da UEFA. São oportunidades boas, temos as equipas bem distribuídas em diferentes competições e isso é importante para cimentar o lugar”, desejou, por fim.

