Vítor Campelos quer Gil Vicente focado em Faro

“Temos de manter o foco quando se ganha. Podemos festejar um pouco, mas, logo a seguir, preparar o próximo jogo. Em nenhum momento pode haver relaxamento, sabemos qual é o nosso objetivo principal e temos de repetir as coisas bem feitas, já nesta partida”, disse Vítor Campelos.



O treinador do emblema barcelense, que na semana passada, com o triunfo (1-0) sobre o Boavista, interrompeu uma série de sete jogos sem vitórias para o campeonato, vai tentar, em Faro, inverter a sequência de apenas derrotas, como visitante, esta época, na prova.



“Vai ser um jogo bastante competitivo, até porque as equipas do treinador José Mota são equipas bastante competitivas. O Farense tem feito um campeonato interessante até aqui, mas nós sabemos que, ganhando, poderemos igualar, em termos pontuais, este nosso adversário. Por isso, estamos motivados”, disse o treinador dos "galos".



Vítor Campelos garantiu que a equipa “sabe bem o que vai encontrar” no duelo com os algarvios, querendo que os seus jogadores sejam “competitivos, concentrados e muito focados na exigência do jogo”.



O treinador do Gil Vicente confessou que traçou como objetivo para a primeira volta do campeonato atingir a fasquia dos 20 pontos, sendo que, a duas jornadas dessa viragem, os barcelenses estão cinco pontos atrás desse meta.



“O campeonato é uma maratona, mas queremos o mais rapidamente atingir os nossos objetivos de consolidar o Gil Vicente na I Liga. Quanto mais depressa amealharmos esses pontos, melhor será. Já podíamos ter chegado a essa marca, mas houve motivos alheios que não nos permitiram. Há que olhar em frente”, partilhou.



Perspetivas sobre o mercado



Sobre o posicionamento que o clube terá nesta reabertura do mercado de transferências, Vítor Campelos lembrou que “para equipas como o Gil Vicente o mercado está sempre em aberto” quanto a entradas e saídas



“Temos de estar sempre atentos. Sabemos que temos jogadores bastante cobiçados, mas estamos preparados para isso. Nesta altura, temos que estar focados no nosso dia a dia, e nos jogos que temos pela frente, mas sempre preparados para que possa haver alguma mudança. Também estamos atentos ao mercado e a jogadores que nos possam interessar para reforçar a equipa”, afirmou.



O avançado Laurindo Depú, ainda a recuperar de lesão, está fora dos planos para esta jornada, enquanto Pedro Tiba e Ali Alipour, que estiveram a contas com problemas físicos, já devem estar aptos.



O Gil Vicente, 14.º classificado, com 15 pontos, joga no sábado no terreno do Farense, oitavo, com 18, numa partida agendada para as 15h30, com arbitragem de João Bessa.