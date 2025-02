Vítor Filipe eleito presidente da Associação de Futebol de Lisboa

O bancário, licenciado em direito, foi provedor do adepto da AFL e conselheiro de Nuno Lobo, que é candidato à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) após presidir ao organismo que rege o futebol lisboeta desde 2012 – a limitação de mandatos não é aplicada nas associações regionais e distritais.”, afirmou Vítor Filipe.Também em declarações à Lusa, Nuno Lobo, o agora candidato à FPF, felicitou o seu sucessor, que vai ser empossado no dia 24, pelo triunfo, considerando-o também uma vitória sua: “”.“É uma estrondosa vitória de Vítor Filipe, que teve um caminho muito difícil até chegar aqui, derrotando um candidato apoiado por Pedro Proença e pela sua estrutura e que não contou com o apoio de Benfica e Sporting, que, pela primeira vez na história, não integram os órgãos sociais”, destacou Nuno Lobo, que, em 2012, sucedeu a Carlos Ribeiro na AFL.