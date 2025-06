Vítor Matos é o novo treinador do Marítimo

"Maritimistas, a partir de hoje Vítor Matos é o homem a quem confiamos o comando técnico do maior das ilhas para a temporada 2025/26", pode ler-se no sítio oficial na Internet dos 'verde-rubros'.



O clube 12.º classificado da II Liga de futebol em 2024/25 informa ainda que a restante equipa técnica será composta pelos adjuntos Tozé Mendes e Diogo Medeiros, pelo analista Gonçalo Ricca e pelo preparador físico Bernardo Ramos.



O técnico, de 37 anos, trabalhou nas camadas jovens do FC Porto e foi também coordenador de formação dos chineses do Shandong Luneng, antes de integrar a equipa técnica do Liverpool, de Inglaterra, entre 2019 e 2024, sendo que na última época foi adjunto do neerlandês Pepijn Lijnders no Salzburgo, vice-campeão austríaco.