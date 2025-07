Vítor Matos quer construir equipa competitiva para "unir os adeptos" do Marítimo

"Não é pelo facto de conseguirmos contratar melhores jogadores que a equipa se vai tornar mais competitiva. Com o plantel que temos, aquilo que nos preocupa é começar a construir alguma coisa que nos deixe orgulhosos, que esta equipa se torne competitiva e, acima de tudo, que ninguém goste de jogar contra nós", revelou o técnico, em conferência de imprensa, no Estádio do Marítimo, no Funchal.



O Marítimo agendou para 18 de julho uma Assembleia Geral (AG) para discutir a venda parcial da SAD a um grupo de investimento privado, porém, o treinador salienta que a abordagem ao mercado "não está relacionada" com a entrada, ou não, de um investidor.



"O meu foco está em desenvolver a equipa e os jogadores para aquilo que é a nossa ideia de jogo, enquanto clube. Isso é o mais importante e aquilo que eu procuro. Relativamente ao investidor, isso pertence à direção e aos adeptos, na AG", sublinhou.



Para 2025/26, o defesa Paulo Henrique, proveniente do Radomiak Radom, da Polónia, é o único reforço oficializado até ao momento, algo que não preocupa Vítor Matos, que garante estar "muito contente" com o grupo que tem à disposição para trabalhar.



"A maior transferência para este mercado é treinarmos bem, com um processo bem construído. Não se trata do jogador 'A' ou do jogador 'B'. A maior transferência que vamos ter este ano é treinar bem, com intensidade e exigência", confidenciou.



Concluída a primeira fase da preparação, na Madeira, o plantel 'verde-rubro' segue na quinta-feira para Rio Maior, onde vai ficar até 17 de julho, num estágio que vai incluir alguns jogos de cariz particular, com adversários ainda por divulgar.



Para Vítor Matos, trata-se de uma oportunidade para "evoluir e fazer crescer a equipa", deixando ainda elogios para o comportamento dos atletas nos primeiros dias da pré-temporada.



"A intensidade aumentou, a exigência também e todos os jogadores estão a corresponder da melhor forma. Para mim, isso é o mais importante. Que todos sintam que estamos a dar os passos certos", expressou.



A estreia dos madeirenses na II Liga portuguesa de futebol vai acontecer no fim de semana de 9 e 10 de agosto, diante do Lusitânia de Lourosa, conjunto recém-promovido ao segundo escalão, em partida da primeira jornada, no Estádio da Marítimo, no Funchal.